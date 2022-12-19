عون: تبادل الخبرة في النفط والغاز مع إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد امحمد عون، اليوم الإثنين، أهمية الشركات العالمية ذات الخبرة للمساهمة في تطوير واستكشاف المناطق البرية والبحرية التي لم تستكشف بعد، مشيرا خلال لقاء مع السفير الإندونيسي لدى ليبيا، ديدي أحمد رفاعي، إلى إمكانية الاستفادة بين البلدين في تطوير الكوادر وتبادل الخبرة في مجال قطاع النفط والغاز.

نبذة مختصرة عن النفط الليبي

وقدم وزير النفط والغاز نبذة مختصرة عن تاريخ قطاع النفط والغاز في ليبيا ونبذة عن قانون النفط الليبي، ومراحل تطوره والتي توضح دور ومهام الوزارة وعلاقتها بالمؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسات الدول الأخرى، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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من جهته، أكد السفير أهمية زيادة التعاون بين إندونيسيا وليبيا، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لزيادة التعاون، كما حث على ضرورة تواصل اللقاءات بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين.