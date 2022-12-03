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عون يشارك في اجتماع «أوبك»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 08:26 مساء
عون يشارك في اجتماع «أوبك»
من مشاركة عون عبر تطبيق «زوم» في اجتماع «أوبك»، 3 ديسمبر 2022. (وزارة النفط والغاز)
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شارك وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، اليوم السبت، في الاجتماع 185 للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» عبر تقنية «زوم».

وناقش الاجتماع جدول الأعمال ومن ضمنه مقترح ميزانية العام 2023، وتحديث خطة «أوبك» الإستراتيجية طويلة المدى، وتكليف الرئيس والرئيس البديل للمجلس الوزاري حسب ميثاق المنظمة، وكذلك رئيس مجلس المحافظين والرئيس البديل، وفق بيان صادر عن وزارة النفط.

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وحسب البيان، فإن محافظ ليبيا لدى «أوبك» مصطفى عبدالله بن عيسى، سيكون هو الرئيس البديل لمجلس المحافظين، حسب ميثاق المنظمة.

من مشاركة عون عبر تطبيق «زوم» في اجتماع «أوبك»، 3 ديسمبر 2022. (وزارة النفط والغاز)
من مشاركة عون عبر تطبيق «زوم» في اجتماع «أوبك»، 3 ديسمبر 2022. (وزارة النفط والغاز)
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