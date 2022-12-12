وزارة النفط: «أوبك» تسقط الديون المتراكمة على ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، موافقة مجلس وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، على إسقاط الديون المتراكمة على ليبيا المقدرة بحوالي 20 مليون دينار ليبي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير النفط والغاز محمد عون، رفقة ممثل ليبيا لدى المجلس التنفيذي للمنظمة المستشار عادل فرج جبريل في الاجتماع التاسع بعد المائة لمجلس وزراء «أوبك» بدولة الكويت، مقر المنظمة.

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وأفاد بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» بأنَّ الوفد الليبي قدّم شرحا بملابسات الديون المتراكمة، وجرى اتخاذ قرار بإسقاطها.

وأضاف أن الاجتماع اتخذ قرارات بخصوص العديد من الموضوعات، من بينها اعتماد ميزانية المنظمة للسنة القادمة، ومناقشة العمل على إعادة دراسة ميثاق المنظمة، والعمل على الارتقاء بها إلى منظمة تتعامل مع كل الطاقات بما فيها الطاقات المتجددة.

على هامس الاجتماع رقم 109 لمجلس وزراء «أوبك» في مقر المنظمة بالكويت، الإثنين 12 ديسمبر 2022 (وزارة النفط)

على هامس الاجتماع رقم 109 لمجلس وزراء «أوبك» في مقر المنظمة بالكويت، الإثنين 12 ديسمبر 2022 (وزارة النفط)

على هامس الاجتماع رقم 109 لمجلس وزراء «أوبك» في مقر المنظمة بالكويت، الإثنين 12 ديسمبر 2022 (وزارة النفط)