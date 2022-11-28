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في لقائهم مع عون.. رجال أعمال تونسيون يؤكدون رغبتهم بالاستثمار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 10:24 مساء
في لقائهم مع عون.. رجال أعمال تونسيون يؤكدون رغبتهم بالاستثمار في ليبيا
لقاء عون مع وفد رجال الأعمال ورئيس وأعضاء غرفة التجارة التونسيين في طرابلس، الإثنين 28 نومفبر 2022. (وزارة النفط والغاز)
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أكد وفد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات ورئيس وأعضاء غرفة التجارة التونسية خلال لقائهم، اليوم الإثنين، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون «رغبتهم في العودة للعمل بليبيا والاستثمار بها بما لدى شركاتهم من خبرة وقدرة وإمكانات منافسة في مجالات النفط والغاز والخدمات النفطية وتطوير الحقول النفطية وخاصة المجاورة»، وفق ما أعلنته وزارة النفط والغاز.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن زيارة الوفد التونسي تأتي في إطار استعدادهم للمشاركة في معرض النفط والغاز الذي يقام على أرض معرض طرابلس الدولي ابتداءً من السبت المقبل تحت رعاية وزارة النفط والغاز.

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عون يعرض رؤية الوزارة لتطوير قطاع النفط والغاز
ورحب عون في بداية اللقاء بالوفد التونسي، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، قبل أن يستعرض رؤية وزارة النفط والغاز لتطوير العمل المشترك في قطاع النفط والغاز، ودعمه لشركات القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تعاونها وشراكتها مع الشركات الخارجية في المجالات النفطية والطاقات المتجددة والطاقة الشمسية لتكون بديلة للاكتفاء وتصدير فائض الغاز والاستثمار المشترك في أفريقيا.

وأضافت وزارة النفط والغاز أن رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية التونسية أكد من جهته ضرورة تفعيل الشراكة بين شركات القطاع الخاص التونسية والليبية للتكامل والمشاركة لدخول السوق الأفريقية.

عون خلال لقائه مع وفد رجال الأعمال ورئيس وأعضاء غرفة التجارة التونسيين في طرابلس، الإثنين 28 نومفبر 2022. (وزارة النفط والغاز)
عون خلال لقائه مع وفد رجال الأعمال ورئيس وأعضاء غرفة التجارة التونسيين في طرابلس، الإثنين 28 نومفبر 2022. (وزارة النفط والغاز)
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