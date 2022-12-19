عون يبحث مع شميم الزمان الاستفادة من العمالة البنغالية في قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا «شميم الزمان» اليوم الإثنين، لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين.

وقالت وزارة النفط إن اللقاء تطرق إلى تطوير قطاع النفط والغاز ورؤية الوزارة فى هذا الشأن، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من العمالة والخبرات البنغلاديشية في بعض الأعمال والحرص على التعاون وتطوير العلاقات الثنائية.

تبادل خبرات بين ليبيا وبنغلاديش

كما تناول الطرفان إمكانية الاستفادة المشتركة بين البلدين فى تطوير الكوادر وتبادل الخبرات فى جميع المجالات وخاصة قطاع النفط والغاز.

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عون يتحدث عن تاريخ النفط الليبي

وقدم عون نبذة مختصرة عن تاريخ قطاع النفط والغاز فى ليبيا ونبذة عن قانون النفط الليبي ومراحل تطوره،« التى توضح دور ومهام الوزارة وعلاقتها بالمؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسات الدول الأخرى»، وفق الوزارة.

وأشار السفير البنغلاديشي إلى رغبته في زيادة التعاون بين البلدين و«استمرار اللقاءات لما فيه مصلحة البلدين».

عون خلال لقائه السفير البنغالي شميم الزمان، 19 ديسمبر 2022 (وزارة النفط والغاز)