شاهد.. رابطة مشجعي النصر ترفض حظر الجماهير في المدرجات

القاهرة - بوابة الوسط

انتقدت رابطة جماهير نادي النصر، في فيديو مصور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، قرار منعها من دخول مدرجات مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ردًا على طلب وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج اقعيم رفعه إلى اتحاد الكرة بشأن منع الجماهير من دخول المدرجات في المنطقة الشرقية.

في الوقت نفسه، وجهت الرابطة عبر صفحتها بيانًا جاء فيه «كل الشكر إلى اللواء خالد خليفة حفتر لما يبذله من جهود كبيرة ملحوظة وملموسة من أجل دعم الشباب والرياضة في شتى مجالاتها».

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وأضاف البيان «شكرًا لك على تجاوبك واهتمامك بتوجيهاتك الرشيدة، وتأكيدك بإلغاء قرار عدم حضور الجماهير لمباريات الدوري الليبي لكرة القدم، معبرين لك عن اعتزازنا الكبير لجهودك الثمينة والقيّمة».

لجنة تنظيم المسابقات تمنع الجماهير من حضور المباريات

وجهت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم خطابًا جديدًا أمس الإثنين إلى رؤساء الاتحادات الفرعية بالمنطقة الشرقية بشأن الحضور الجماهيري، وجاء نص الرسالة كالآتي: «بناء على كتاب السيد فرج محمد منصور العبدلي وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤرخ بتاريخ 29-1-2024 تحت رقم إشاري 6-1-400 والموجه لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، وكتاب رئيس لجنة الأمن الرياضي المنطقة الشرقية والمؤرخ بتاريخ 29-1-2024 ذات رقم إشاري (82.1.6) والموجه للسيد رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي والذي يطلب فيه معالي الوكيل إقامة جميع مباريات مسابقة الدوري الممتاز ومسابقة دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشرقية للموسم الرياضي 2023-2024 دون حضور الجمهور اعتبارًا من تاريخ 30-1-2024 نظرًا لاستلامنا كتاب وزارة الداخلية في وقت متأخر».

وأضاف البيان «عليه نأمل منكم التقيد بما جاءكم من تعليمات السيد معالي وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية والسيد رئيس لجنة الأمن الرياضي بالمنطقة الشرقية.. أهدي إليكم أطيب الأمنيات»، وجاء الخطاب ممهورًا بتوقيع رئيس لجنة تنظيم المسابقات أحمد الباشا.