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شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب

طرابلس - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 06:22 مساء
شاهد.. «في التسعين» يناقش استئناف «دورينا» وصفقات الشتاء وزيادة عدد الأجانب
تنويه حلقة برنامج «في التسعين» على قناة الوسط الخميس 25 يناير 2024. (قناة الوسط)
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تقدم قناة الوسط «Wtv» حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» في السابعة من مساء اليوم الخميس، حيث يقوم البرنامج كعادته بطرح مجموعة من أهم القضايا والموضوعات التي تشغل الشارع الرياضي في ليبيا.

«في التسعين» يناقش مشاركة الأهليين بدورة دبي للسلة
وسيقوم المذيع عبدالرزاق بلحاج بمناقشة ضيوف ومحللي برنامج «في التسعين» في موضوعات مهمة ومتعددة، على رأسها استئناف مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعدما توقف لفترة طويلة بسبب المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني الذي نقله إلى تركيا ومصر لخوض ثلاث مباريات ودية أمام منتخبي إندونيسيا والكويت.

كما يتناول برنامج «في التسعين» آخر المستجدات على الساحة الرياضية الليبية، ومنها الصفقات التي تقوم بها الأندية الليبية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بجانب قرار اتحاد كرة القدم بزيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح للأندية الليبية بقيدهم في قوائمها، فضلا عن التطرق لمشاركة فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في دورة دبي الدولية لكرة السلة.

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تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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