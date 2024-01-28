قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قناة «الوسط» (Wtv) عودة برنامج «ملعب الوسط» من خلال أحدث حلقاته، التي من المنتظر بثها مباشرة الثلاثاء المقبل مع عودة مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» من جديد بعد التوقف.

وتنطلق أحدث حلقات «ملعب الوسط» عبر قناة «الوسط» (Wtv) الثلاثاء الموافق 30 يناير الجاري، لاستعراض أجندة مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقرر انطلاقها بعد فترة توقف بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمعسكر خارجي في تركيا ومصر.

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وارتبط برنامج «ملعب الوسط» عبر قناة «الوسط» (Wtv) بمباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا». كما يركز ضيوفه المختلفون على تحليل أحدث الأرقام وأبرز الإحصاءات في المسابقة الكروية الأهم في ليبيا.