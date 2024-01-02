شاهد في «ملعب الوسط»: إحصاءات الجولة الثامنة.. وأسبوع سقوط المدربين

القاهرة - بوابة الوسط

يستعرض برنامج «ملعب الوسط» على قناة الوسط «Wtv»، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا تحليلات وأرقام وكواليس وظواهر الجولة الثامنة لدوري كرة القدم الليبي «دورينا»، وأهمها استمرار آري بابل في صدارة الهدافين وجولة جديدة من سقوط المدربين.

ويناقش البرنامج الذي يقدمه المذيع مؤيد إسكندر في حضور محللي قناة الوسط «Wtv»: سمير عبود، ورمزي سويكرن وعبدالرحيم نجم وعادل الخمسي أبرز نتائج مباريات «دورينا».

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يتطرق البرنامج إلى نتائج المجموعة الأولى، حيث واصل النصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى، في حين تلقي فريق الأهلي بنغازي الخسارة الأولى هذا الموسم بعدما فقد نتيجة مباراته أمام فريق الصقور بطبرق بنتيجة هدفين دون رد.

ويستعرض البرنامج الأداء الفني لفريق أبوسليم الذي فاز محليًا بعد التألق أفريقيًّا، حيث حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه الخمس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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