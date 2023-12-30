أبوسليم يقهر الخمس بثلاثية في الدوري الممتاز «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق أبوسليم فوزا كبيرا على ضيفه الخمس قوامه ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم السبت بملعب أبوسليم بالجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الخمس يتقدم على أبوسليم في الشوط الأول

أنهى فريق الخمس الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف أحرزه محمد عياد في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني تمكن أبوسليم من تنظيم صفوفه بشكل أفضل وسيطر على مجريات اللقاء تماما ليسجل ثلاثة أهداف عن طريق بيتر نوارة في الدقيقة 76 من رجلة جزاء، وعبدالرؤوف الشبلي في الدقيقة 79 ومحمد الكستا في الدقيقة الأخير من زمن الوقت الأصلي للمباراة.

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يعد هذا الفوز هو الثاني لفريق أبوسليم في المجموعة الثانية من «دورينا» ليرتفع رصيد الفريق إلى ست نقاط، علما بأن مباراة اليوم هي الثالثة له منذ بدء الموسم. أما فريق الخمس فقد توقف رصيده عند سبع نقاط.