النصر يحسم المواجهة مع الهلال في «دورينا» بهدف أوروك

القاهرة - بوابة الوسط

عزز النصر صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى بالدوري الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على الهلال بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد شهداء بنينا ضمن مواجهات الجولة الثامنة من «دورينا».

أوروك يحسم النتيجة للنصر

أحرز هدف اللقاء الوحيد محترف النصر النيجيري أوروك في الدقيقة 59 من ركلة حرة مباشرة سددها أرضية على يسار حارس مرمى الهلال.

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بهذا الفوز يتمكن النصر من الابتعاد بقمة ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة، فيما توقف رصيد الهلال عند عشر نقاط.