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المروج يفوز على التعاون بهدفين في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 05:48 مساء
المروج يفوز على التعاون بهدفين في «دورينا»
فريق المروج (حساب نادي المروج على فيسبوك)
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حقق فريق المروج فوزا مهما على التعاون بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم السبت على ملعب بشير جودة بالمرج ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى بالدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

عادل والطبوبي يحرزان هدفي المروج
أحرز هدفي المروج محمد عادل في الدقيقة 22 وحسام الطبوبي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

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يعد هذا هو الفوز الثاني لفريق المروج منذ بداية الموسم ليرفع رصيد الفريق إلى ثماني نقاط، بينما توقف رصيد التعاون عند 12 نقطة في المركز الثاني بترتيب فرق المجموعة الأولى من «دورينا».

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