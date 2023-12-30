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المروج × التعاون.. الهلال × النصر.. الأولمبي × البشائر في «دورينا».. السبت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 02:56 مساء
المروج × التعاون.. الهلال × النصر.. الأولمبي × البشائر في «دورينا».. السبت
مباراة للهلال في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (صفحة نادي الهلال عبر فيسبوك)
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تواصل مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» الانطلاق، حيث تجرى اليوم السبت ثلاث مواجهات. ففي مباريات الأسبوع الثامن بالمجموعة الأولى، يلتقي فريق المروج نظيره التعاون على ملعب بشير جودة بالمرج في تمام الثالثة، والهلال يواجه النصر بملعب شهداء بنينا في تمام السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

أما الأسبوع التاسع في المجموعة الثانية فيشهد، اليوم السبت، مباراة واحدة تجمع الأولمبي مع البشائر على ملعب الزواية، في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت ليبيا.

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والصراع يحتدم في المجموعة الأولى على الصدارة بين النصر والأخضر، والأهلي طرابلس والمدينة في المجموعة الثانية. وسجل مهاجمو الأهلي طرابلس 12 هدفا في ثماني جولات، وفريق البشائر يتذيل ترتيب المجموعة الثانية، والصداقة والصقور في ذيل المجموعة الأولى.

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