المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف «فيفا» لمنتخبات العالم

القاهرة - بوابة الوسط

حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على ترتيبه في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي «فيفا» الصادر اليوم الخميس لمنتخبات العالم.

ترتيب المنتخب الوطني الـ120 على العالم

وجاء ترتيب المنتخب الوطني لكرة القدم في المركز الـ120 على مستوى العالم، وهو الترتيب نفسه الذي احتله في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن شهر نوفمبر الماضي، كما لم تتغير حصيلة النقاط التي جمعها «فرسان المتوسط» والبالغة 1155.23 نقطة، وفقا للموقع الرسمي لـ«فيفا».

واستفاد المنتخب الوطني من مشاركته الناجحة في أول جولتين في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تمكن من الفوز خارج أرضه على منتخب إسواتيني ثم تعادل مع منتخب الكاميرون بهدف لمثله.

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ويقوم المنتخب الوطني حاليا بتجديد صفوفه من خلال الدفع بلاعبين شباب على حساب اللاعبين أصحاب الخبرة والمحترفين بالخارج، بهدف تكوين فريق قوي قادر على خوض المواجهات المستقبلية والمشاركة في البطولات الدولية.



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