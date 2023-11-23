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«ميتشو».. خبير الكرة الأفريقية الذي يعيد بناء المنتخب الوطني وقيادته لكأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 23 نوفمبر 2023, 05:06 مساء
«ميتشو».. خبير الكرة الأفريقية الذي يعيد بناء المنتخب الوطني وقيادته لكأس العالم
«ميتشو» يوجه اللاعبين خلال إحدى المباريات (فيسبوك)
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لا حديث في الوقت الراهن سواء في الشارع الليبي أو بالوسط الرياضي سوى عن المنتخب الوطني لكرة القدم وانطلاقته القوية التي سجلها في تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على منتخب إسواتيني وبعدها التعادل مع منتخب الكاميرون.

«ميتشو» يستحق الإشادة
وكما أن هناك إجماعا على أن الصربي ميلوتان سريدوفيتش «ميتشو» يستحق كل إشادة وتقدير بعدما تحمل عبء المخاطرة بقيادة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم قبل فترة وجيزة للغاية على بدء المباريات الرسمية، إلا أن «ميتشو» استغل خبرته الطويلة في الملاعب الأفريقية لكي يقود «فرسان المتوسط» إلى هذا الإنجاز.

«ميتشو» هو لاعب ومدرب كرة قدم صربي وُلد في 1 سبتمبر 1969، وبدأ مسيرته التدريبية في صربيا، ثم جاء إلى أفريقيا في عام 2001، وكان نادي ناكيفوبو فيلا الأوغندي أول ناد أفريقي يقوده ميلوتين وتوج معه بالدوري ثلاثة مواسم متتالية، وفي الموسم الثاني معه حصد الدوري وكأس شرق ووسط أفريقيا للأندية «سيكافا»، ليفوز بلقب أفضل مدرب في أوغندا لثلاثة أعوام متتالية.

بعد تجربته في الدوري الأوغندي انتقل «ميتشو» إلى نادي سان جورج في إثيوبيا حيث حصد لقب مدرب العام خمس مرات قبل أن يعود لتدريب نادي ناكيفوبو فيلا مجددا، كما درب نادي الهلال السوداني وحصل معه على بطولة الدوري السوداني في 2010 والكأس في 2011، وصل لنصف نهائي الكونفدرالية في موسمه الأول مع النادي، كما توج بجائزة مدرب العام.

كما درب «ميتشو» أيضا منتخب رواندا من 2011 إلى 2013، تبعه بتدريب منتخب أوغندا من 2013 إلى 2017، وقاده إلى المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2017، كما درب الزمالك المصري عام 2019، وكانت محطته الأخيرة مع منتخب زامبيا، ليحط الرحال مع المنتخب الوطني الذي بدأ معه بداية مبشرة للغاية بتحقيق إنجاز كبير وتحقيق الآمال في بلوغ نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

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ولا يقلل «ميتشو» من قيمة وقدرات اللاعبين الليبيين المحترفين، إلا أنه برر عدم استدعائهم لصفوف المنتخب بالتأكيد على أن المحترفين رائعون مع فرقهم، إلا أن هدفه في المرحلة الحالية هو بناء منتخب ليبي شاب، مشيرا إلى أن هذا الفريق يحتاج إلى دعم الجميع حتى يحقق مستقبلًا أفضل.

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