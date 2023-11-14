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شاهد عبر «في التسعين».. ميتشو: أراهن على تجديد دماء منتخب ليبيا مع حلم التأهل لكأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 نوفمبر 2023, 02:50 مساء
شاهد عبر «في التسعين».. ميتشو: أراهن على تجديد دماء منتخب ليبيا مع حلم التأهل لكأس العالم
مدرب المنتخب الليبي «ميتشو» يتحدث لبرنامج «في التسعين»، 13 نوفمبر 2023. (صورة مثبتة من الفيديو)
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كشف المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو»، الكثير من أفكاره في حوار مطول وحصري خلال أحدث حلقات برنامج «في التسعين»، عبر قناة الوسط «Wtv»، مع الإعلامي مراد دخيل، أمس الإثنين.

وكشف «ميتشو» خططه بشأن استعداد «فرسان المتوسط» للمرحلة المقبلة، التي ستشهد التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة 2026، المقررة إقامتها في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.      

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وقال «ميتشو» في حديثه مع برنامج «في التسعين»، عبر قناة الوسط «Wtv»، مع الإعلامي مراد دخيل: «راهنت على تجديد دماء المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، وبالفعل بات متوسط أعمار اللاعبين في صفوف المنتخب الليبي 23 عاما، لأنه أمر مهم أن يكون التخطيط للمستقبل باللاعبين الشباب».

ميتشو: اختيار العمل مع الشباب له أهدافه
وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي قبل انطلاق أولى مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة أمام إسواتيني: «اختيار العمل مع الشباب له أهدافه، أبرزها بناء مستقبل جيد للكرة الليبية، وهو ما أسعى إليه بقوة».

وأوضح الصربي «ميتشو»: «تحضيراتنا ظهرت جلية في المباريات الودية الأخيرة التي لعبناها، وسنواصل العمل، لأن العمل طويل والمشوار ليس بالسهل دون أن نفقد الرغبة في المنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم المقبلة».

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