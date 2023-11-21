  • Alwasat News
Atwasat

شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 11:59 مساء
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
جانب من الحضور الجماهيري لمباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
alwasat radio

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم تعادلاً ثمينًا أمام المنتخب الكاميروني، اليوم الثلاثاء، على ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2026.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا ورسميًا كبيرًا، ولقيت متابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وهو ما شككل عاملاً تحفيزيا للاعبين لتقديم مستوى جيد خلال اللقاء، الذي لم يكن سهلأً أمام خصما يمتلك عناصر قوية.

- شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم

حضور جماهيري ورسمي مميز لمباراة منتخب ليبيا والكاميرون
ونشرت صفحة «القيادة العامة» على «فيسبوك» جانبًا من مجريات المباراة والحضور الجماهري و الرسمي، والتي أظهرت حضور قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد ووكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم، والنجم الليبي طارق التايب، والنجم الكاميروني صامويل إيتو وآخرين من بين مشاهدي اللقاء من المكسورة الرئيسية لملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي.

وارتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 4 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى بهدف نظيف أمام منتخب إسواتيني، وهو نفس رصيد منتخب الكاميرون بعد أن فاز في جولة الافتتاح على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن «فرسان المتوسط».

ملخص مباراة ليبيا والكاميرون

قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر يتابع مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون من المدرجات، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر يتابع مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون من المدرجات، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
جانب من مجريات مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
جانب من مجريات مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
حفتر وأسامة حماد يتابعان مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون من المدرجات، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
حفتر وأسامة حماد يتابعان مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون من المدرجات، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
جانب من مجريات مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
جانب من مجريات مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
جانب من الحضور الجماهيري لمباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
جانب من الحضور الجماهيري لمباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
النشيد الوطني الذي سبق مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
النشيد الوطني الذي سبق مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
حفتر وأسامة حماد يتابعان مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون من المدرجات، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
حفتر وأسامة حماد يتابعان مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون من المدرجات، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حل فلسطين.. حل إسرائيل

حل فلسطين.. حل إسرائيل
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. ...
منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا

منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا
إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون

إيهود باراك يكذب رواية جيش الاحتلال: المخابئ تحت مستشفى الشفاء بناها إسرائيليون
«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد

«تحقيقات»: أمراض وعدوى.. ناقوس الخطر يدق من جديد
جارة الوادي

جارة الوادي
المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء

المرج تستقبل قرعة دوري السلة الليبي بمشاركة 14 فريقا.. الثلاثاء
استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد صحفيين في «الميادين» بغارة عدوانية إسرائيلية على جنوب لبنان
«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون

«في التسعين»: آخر تحضيرات المنتخب الليبي لمواجهة الكاميرون
كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل

كاريكاتير خيري - هدية لأطفال غزة في اليوم العالمي للطفل
سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي

سحر وجمال الأبواب الزجاجية في التصميم الداخلي
المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا (صور)

المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا (صور)
شاهد في «هنا ليبيا»: هون تستذكر شهداء الوطن إبان الحكم الإيطالي

شاهد في «هنا ليبيا»: هون تستذكر شهداء الوطن إبان الحكم الإيطالي
شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»

شاهد.. جماعة الحوثي تنشر فيديو لعملية السيطرة على سفينة «إسرائيلية»
شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في التسعين»

شاهد.. قمة ليبيا والكاميرون وتحضيرات «ديربي» طرابلس ومصراتة على مائدة حوار «في ...
صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا

صدارة التصنيف العالمي هدف ساوثغايت مع منتخب إنجلترا
الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم

الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم
قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين

قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال أفريقيا
منتخب الشباب الليبي يلتقي البطل التونسي في ختام منافسات شمال ...
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك ...
شاهد.. «في التسعين» يحاور الدولي السابق أحمد شلبي حول تشكيل المنتخب الليبي أمام الكاميرون
شاهد.. «في التسعين» يحاور الدولي السابق أحمد شلبي حول تشكيل ...
«المسابقات» تغيِّر ملعب «ديربي» مصراتة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز
«المسابقات» تغيِّر ملعب «ديربي» مصراتة في الجولة الرابعة من ...
شاهد.. الخمسي ينتقد عبر «في التسعين» الجمهور الليبي قبل مواجهة الكاميرون
شاهد.. الخمسي ينتقد عبر «في التسعين» الجمهور الليبي قبل مواجهة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» ......
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا ......
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا ......
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد ......
توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس العالم 2026
توقف «دورينا» بعد الجولة الثالثة تمهيدًا لبداية تصفيات كأس ......
المزيد
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص ......
منتخب شباب ليبيا في الترتيب الرابع ببطولة شمال أفريقيا
منتخب شباب ليبيا في الترتيب الرابع ببطولة شمال أفريقيا...
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» ......
شاهد.. الخمسي ينتقد عبر «في التسعين» الجمهور الليبي قبل مواجهة الكاميرون
شاهد.. الخمسي ينتقد عبر «في التسعين» الجمهور الليبي قبل ......
«المسابقات» تغيِّر ملعب «ديربي» مصراتة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز
«المسابقات» تغيِّر ملعب «ديربي» مصراتة في الجولة الرابعة من ......
المزيد