شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم تعادلاً ثمينًا أمام المنتخب الكاميروني، اليوم الثلاثاء، على ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2026.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا ورسميًا كبيرًا، ولقيت متابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وهو ما شككل عاملاً تحفيزيا للاعبين لتقديم مستوى جيد خلال اللقاء، الذي لم يكن سهلأً أمام خصما يمتلك عناصر قوية.

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حضور جماهيري ورسمي مميز لمباراة منتخب ليبيا والكاميرون

ونشرت صفحة «القيادة العامة» على «فيسبوك» جانبًا من مجريات المباراة والحضور الجماهري و الرسمي، والتي أظهرت حضور قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد ووكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم، والنجم الليبي طارق التايب، والنجم الكاميروني صامويل إيتو وآخرين من بين مشاهدي اللقاء من المكسورة الرئيسية لملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي.

وارتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 4 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى بهدف نظيف أمام منتخب إسواتيني، وهو نفس رصيد منتخب الكاميرون بعد أن فاز في جولة الافتتاح على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن «فرسان المتوسط».

ملخص مباراة ليبيا والكاميرون

قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر يتابع مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون من المدرجات، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)

جانب من مجريات مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)

حفتر وأسامة حماد يتابعان مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون من المدرجات، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)

جانب من مجريات مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)

جانب من الحضور الجماهيري لمباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)

النشيد الوطني الذي سبق مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)

حفتر وأسامة حماد يتابعان مباراة المنتخب الوطني أمام الكاميرون من المدرجات، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (صفحة القيادة العامة على فيسبوك)