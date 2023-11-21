الآن الشوط الثاني: ليبيا 1 - 1 الكاميرون (تصفيات كأس العالم 2026)

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم نظيره الكاميروني على ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2026، التي تضم: ليبيا والكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.

جاء الهدف الأول للمنتخب الكاميروني من علامة الجزاء في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، وقبل انتهاء الشوط، وفي الدقيقة 43 عدل المنتخب الوطني النتيجة عن طريق عبد المنعم عكاشة.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الليبي الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» التشكيلة الرسمية لمواجهة الكاميرون، وتضم: الوحيشي والصويعي والمصراتي وفكرون وداقو والبدري وعكاشة والقليب وسلامة وكراوع والمقصبي.

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وتضم دكة البدلاء: محمد عياد والكوري وأدريس وبالعيد وعبدالنبي الشريمي والخوجة والقاضي وطقطق وبوشيبه.

مواجهة على صدارة المجموعة بين ليبيا والكاميرون

وحقق المنتخب الليبي الفوز في الجولة الأولى بهدف أمام منتخب إسواتيني، بينما فاز منتخب الكاميرون في الجولة نفسها على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن «فرسان المتوسط».

وفي باقي تراتيب المجموعة الرابعة، يأتي ثالثًا كيب فيردي ورابعًا أنغولا برصيد نقطة لكل منهما، ثم خامسًا إسواتيني وسادسًا موريشيوس دون نقاط.