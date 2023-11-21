شاهد.. الخمسي ينتقد عبر «في التسعين» الجمهور الليبي قبل مواجهة الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد مدير المنتخب الوطني الليبي الأسبق، عادل الخمسي، الجماهير الليبية قبل مواجهة المنتخب الوطني أمام الكاميرون، خلال أحدث حلقات برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، أمس الإثنين، مع الإعلامي عبدالرزاق بالحاج.

وناقش برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، مع الإعلامي عبدالرزاق بالحاج في حضور محللي القناة، عادل الخمسي وعبدالرحيم نجم، تشكيل «فرسان المتوسط» في مواجهة «الأسود غير المروضة» ضمن تصفيات كأس العالم المقبلة.

وقال الخمسي في حديثه: «لا بد من الانتقاد الإيجابي للفريق الوطني من جانب الجماهير، أما كل ما يثار من أحاديث يبعث برسائل سلبية للاعبين، كأننا سنخسر بالخمسة والستة، وهو أمر غير مقبول، نحن منتخب جيد، وقادر على مقارعة المنتخب الكاميروني».

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ويستعد المنتخب الليبي لمواجهة المنتخب الكاميروني، اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة مساء بملعب شهداء بنينا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2026، التي تضم: ليبيا والكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.

مواجهة على صدارة المجموعة بين ليبيا والكاميرون

وحقق المنتخب الليبي الفوز في الجولة الأولى بهدف أمام منتخب إسواتيني، بينما فاز منتخب الكاميرون في الجولة نفسها على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن «فرسان المتوسط».

وفي باقي تراتيب المجموعة الرابعة، يأتي ثالثًا كيب فيردي ورابعًا أنغولا برصيد نقطة لكل منهما، ثم خامسًا إسواتيني وسادسا موريشيوس دون نقاط.