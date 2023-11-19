منتخب الكاميرون يفقد نجم مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب حارس مرمى المنتخب الوطني المحترف في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، أندريه أونانا، عن المواجهة المقبلة أمام منتخب ليبيا، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

يرجع غياب أونانا لتعرضه لإصابة ستكون سبب عدم ظهور الحارس الأساسي للكاميرون في المواجهة المقبلة أمام ليبيا بتصفيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وقد أصيب أونانا خلال المواجهة الأولى ضد موريشيوس، وجرى استبداله، ودخل مكانه فابريس أوندوا.

أونانا يقترب من العودة بإصابة خفيفة

وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن الإصابة ليست خطيرة. ومن المتوقع أن يشارك أونانا مع مانشستر يونايتد في أقرب وقت عقب نهاية التوقف الدولي، حسب موقع «في الجول».

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أونانا عاد لتمثيل منتخب الكاميرون خلال فترة التوقف الدولي السابقة عقب رجوعه عن قرار الاعتزال الدولي الذي اتخذه خلال كأس العالم 2022، بعد خلاف مع ريغوبيرت سونغ، مدرب الفريق.

الفوز الأول لمنتخب ليبيا في افتتاح التصفيات

وحقق المنتخب الليبي الفوز في الجولة الأولى بهدف أمام منتخب إسواتيني، بينما فاز منتخب الكاميرون في الجولة نفسها على موريشيوس بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وينتظر المنتخب الوطني بقيادة مدربه الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو» اختبارا جديدا، بعد تخطيه منتخب إسواتيني بهدف سجله أحمد كراوع، سيكون أمام الكاميرون، الثلاثاء المقبل، على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الرابعة التي تضم: ليبيا والكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.

«فرسان المتوسط» يبحث عن فض الشراكة مع الكاميرون

وحقق «فرسان المتوسط» ثلاث نقاط ثمينة قبل استضافته «الأسود غير المروضة»، الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف عن ليبيا، لتصبح مواجهة الثلاثاء المقبل بمثابة فض الشراكة على صدارة المجموعة بين المنتخبين الكاميروني والليبي.

وفي باقي تراتيب المجموعة الرابعة، يأتي ثالثا كيب فيردي ورابعا أنغولا برصيد نقطة لكل منهما، ثم خامسا إسواتيني وسادسا موريشيوس دون نقاط.

أونانا مع منتخب الكاميرون لكرة القدم في لقاء سابق بتصفيات أفريقيا. (أرشيفية : الإنترنت)