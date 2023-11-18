ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

ينتظر المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، مع المدرب الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو»، اختبارا جديدا بعد تخطيه منتخب إسواتيني، أمس الجمعة، بهدف سجله أحمد كراوع، ضمن جولة افتتاح منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2026، المقررة إقامتها في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

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سيكون الاختبار الجديد لـ«فرسان المتوسط» أمام الكاميرون، الثلاثاء المقبل، على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الرابعة التي تضم: ليبيا والكاميرون وأنغولا وكيب فيردي وإسواتيني وموريشيوس.



المنتخب الليبي يبحث فض الشراكة مع الكاميرون

وحقق «فرسان المتوسط» ثلاث نقاط ثمينة قبل استضافته «الأسود غير المروضة»، الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف عن ليبيا بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب موريشيوس بثلاثة أهداف نظيفة، لتصبح مواجهة الثلاثاء المقبل بمثابة فض الشراكة على صدارة المجموعة بين المنتخبين الكاميروني والليبي.

وفي باقي تراتيب المجموعة الرابعة، يأتي ثالثا كيب فيردي ورابعا أنغولا برصيد نقطة لكل منهما، ثم خامسا إسواتيني وسادسا موريشيوس دون نقاط.

مباراة المنتخب الوطني الليبي أمام إسواتيني في تصفيات كأس العالم بدولة جنوب أفريقيا، 17 نوفمبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الوطني الليبي أمام إسواتيني في تصفيات كأس العالم بدولة جنوب أفريقيا، 17 نوفمبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الوطني الليبي أمام إسواتيني في تصفيات كأس العالم بدولة جنوب أفريقيا، 17 نوفمبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)

مباراة المنتخب الوطني الليبي أمام إسواتيني في تصفيات كأس العالم بدولة جنوب أفريقيا، 17 نوفمبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

فرحة نجوم المنتخب الليبي بعد الفوز على إسواتيني في تصفيات كأس العالم بدولة جنوب أفريقيا، 17 نوفمبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

مباراة المنتخب الوطني الليبي أمام إسواتيني في تصفيات كأس العالم بدولة جنوب أفريقيا، 17 نوفمبر 2023. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)