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تكريم مصباح العروسي الرئيس الأسبق لنادي الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 09:03 مساء
تكريم مصباح العروسي الرئيس الأسبق لنادي الأهلي طرابلس
جانب من تكريم رئيس النادي الأهلي طرابلس الأسبق مصباح العروسى (فيسبوك)
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أكد عضو لجنة الحكماء والشوري بنادي الأهلي طرابلس، عبدالرحمن الكونى، أن اللجنة كرمت أخيرا رئيس النادي الأهلي طرابلس الأسبق مصباح العروسى.

العروسي نجح في قيادة الأهلي طرابلس
وقال عبدالرحمن الكوني إن هذا التكريم يأتي تقديرا لمشوار مصباح العروسي الرياضى، ونجاحه في قيادة النادي خلال توليه رئاسته مرتين في فترتين مختلفتين.

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وأضاف، في تصريح إلى بوابة «الوسط»، أن عمل لجنة الحكماء بنادي الأهلي طرابلس هو عمل تطوعي اجتماعى، وتهدف إلى التواصل مع شخصيات رياضية قدمت الكثير من الجهد والعطاء لكيان الأهلي طرابلس عبر عقود مختلفة.

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