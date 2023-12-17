الأهلي طرابلس يفوز على الخمس بثلاثية كراوع والسلتو بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الأهلي طرابلس فوزًا ثمينًا على الخمس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بين الفريقين عصر اليوم الأحد بملعب الخمس ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

كراوع والسلتو يحرزان أهداف الأهلي طرابلس

أحرز أهداف الأهلي أحمد كراوع في الدقيقة 66 من متابعة لتسديدة قوية ارتدت من يد حارس الخمس لتجد كراوع غير المراقب الذي سارع بإيداع الكرة في الشباك، أما الهدف الثاني فأحرزه أنيس السلتو في الدقيقة 73 بعدما تلقى كرة طولية من مراد الهذلي خلف مدافعي الخمس فانفرد بمرمى الخمس وسدد في الشباك، فيما جاء الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من كرة عرضية عالية قفز لها أنيس السلتو وسددها برأسه في الشباك.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي طرابلس إلى 17 نقطة معززًا صدارته لترتيب المجموعة الثانية من «دورينا»، فيما توقف رصيد الخمس عن ست نقاط.

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بعد تقدم الأهلي طرابلس نشط فريق الخمس في محاولة لتدارك الموقف وهز شباك الأهلي طرابلس فضغط بقوة وشن عدة محاولات، إلا أنها لم تسفر عن جديد، فيما اعتمد الأهلي طرابلس على الهجمات المرتدة لتهديد مرمى الخمس استغلالا لاندفاع لاعبيه للأمام من أجل الهجوم.