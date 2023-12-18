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المدينة يحسم المركز الثاني بعد فوزه على الاتحاد المصراتي في مباراة مثيرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 18 ديسمبر 2023, 11:28 مساء
المدينة يحسم المركز الثاني بعد فوزه على الاتحاد المصراتي في مباراة مثيرة
لقطة خاصة بـ«بوابة الوسط» من مباراة فريقي المدينة واتحاد مصراتة بملعب النهر الصناعي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز «دورينا» 2023، 18 ديسمبر 2023. (تصوير: محمود دردور، بوابة الوسط)
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حسم فريق المدينة المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد فوزه مساء اليوم الإثنين، على الاتحاد المصراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب النهر الصناعي، العديد من الفرص الضائعة والندية من كلا الفريقين، والتي تأتي في ختام مباريات المجموعة الثانية من مباريات الجولة السابعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة هدف دون رد، جاء من علامة الجزاء لصالح الاتحاد المصراتي وسجله محترفه ليوناردو.

وفي الشوط الثاني عدل المعتصم الصبو النتيجة للمدينة وأضاف هدف الفوز للمدينة محترفه بوبكر ديارا.

وقد لاحت العديد من الفرص لفريق الاتحاد المصراتي والتي كانت سانحة للتسجيل وفي المقابل أهدر فريق المدينة خلال زمن المباراة فرصتين. لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، أصبح فريق المدينة في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، خلف متصدر المجموعة الثانية أهلي طرابلس برصيد 17 نقطة، وحل الاتحاد الممصراتي في الترتيب الثالث برصيد 9 نقاط.

لقطة خاصة بـ«بوابة الوسط» من مباراة فريقي المدينة واتحاد مصراتة بملعب النهر الصناعي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز «دورينا» 2023، 18 ديسمبر 2023. (تصوير: محمود دردور، بوابة الوسط)
لقطة خاصة بـ«بوابة الوسط» من مباراة فريقي المدينة واتحاد مصراتة بملعب النهر الصناعي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز «دورينا» 2023، 18 ديسمبر 2023. (تصوير: محمود دردور، بوابة الوسط)
فريق نادي المدينة قبيل لقاء الاتحاد المصراتي بملعب النهر الصناعي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز «دورينا» 2023، 18 ديسمبر 2023. (تصوير: محمود دردور، بوابة الوسط)
فريق نادي المدينة قبيل لقاء الاتحاد المصراتي بملعب النهر الصناعي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز «دورينا» 2023، 18 ديسمبر 2023. (تصوير: محمود دردور، بوابة الوسط)
فريق نادي الاتحاد المصراتي قبيل لقاء المدينة بملعب النهر الصناعي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز «دورينا» 2023، الإثنين 18 ديسمبر 2023. (تصوير: محمود دردور، بوابة الوسط)
فريق نادي الاتحاد المصراتي قبيل لقاء المدينة بملعب النهر الصناعي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز «دورينا» 2023، الإثنين 18 ديسمبر 2023. (تصوير: محمود دردور، بوابة الوسط)
لقطة خاصة بـ«بوابة الوسط» من مباراة فريقي المدينة واتحاد مصراتة بملعب النهر الصناعي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز «دورينا» 2023، 18 ديسمبر 2023. (تصوير: محمود دردور، بوابة الوسط)
لقطة خاصة بـ«بوابة الوسط» من مباراة فريقي المدينة واتحاد مصراتة بملعب النهر الصناعي ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز «دورينا» 2023، 18 ديسمبر 2023. (تصوير: محمود دردور، بوابة الوسط)
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