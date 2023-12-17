عقوبات منتظرة على ليبيا بسبب عدم المشاركة في البطولة العربية للدراجات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت اليوم الأحد بالسعودية البطولة العربية للدراجات للطريق بمسابقتي الفردي ضد الساعة، والفردي العام، وهي البطولة التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد العربي للدراجات.

300 متسابق يشاركون في البطولة العربية للدراجات

يشارك في البطولة العربية للدراجات نحو 300 دراج يمثلون دول: الإمارات والبحرين والعراق وسورية وقطر وعمان والجزائر والمغرب ومصر وتونس والسعودية البلد المستضيف، فيما اعتذرت ليبيا عن عدم المشاركة بالبطولة.

وصرح رئيس الاتحاد الليبي للدراجات نورالدين التريكي إلى بوابة «الوسط»، بأن الاتحاد نظَّم سباقين لاختيار الدراجين الليبيين المتميزين لإشراكهم في البطولة العربية للدراجات، وجرى إرسال أسماء الدراجين إلى الاتحاد العربي الذى أتم جميع الإجراءات وجرى حجز الغرف لإقامة الوفد الليبي تأهبًا للسفر إلى السعودية، غير أن الاتحاد الليبي للدراجات فوجئ برفض وزارة الرياضة المشاركة بناء على مذكرة مقدمة إليها من نائب ئيس الاتحاد والأمين العام.

وقال التريكي إنه يريد لقاء وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي لشرح الأمور المتعلقة بالمشاركة في البطولة العربية للدراجات، وتزويده بالمعلومات الصحيحة والحقيقية التي تدور داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدراجات.

وأضاف رئيس الاتحاد الليبي للدراجات إنه طلب منذ فترة من نائب رئيس اتحاد الدراجات والأمين العام الحضور والعمل الصالح العام والاهتمام بالشباب الذين لديهم رغبة في ممارسة رياضة الدراجات ويلقون اهتمامًا مباشرًا من أولياء أمورهم.

- «التريكي» رئيسًا للاتحاد الليبي للدراجات

اجتماع بالمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدرّاجات

وأوضح التريكي أن الفريق بجميع فئاته كان في معسكر إعداد بمدينة طرابلس، وأيضًا دراجا المنتخب الوطني طور والقزيري، كانا في معسكر إعداد خارجي لمدة ثلاثة أسابيع بالمركز الدولي للدراجات في جنوب أفريقيا، محذرًا من أنه سيجري توقيع عقوبات من قبل الاتحاد العربي للعبة على ليبيا بسبب الانسحاب من البطولة العربية للدراجات.

وكشف نورالدين التريكي أنه شارك في اجتماع الاتحاد العربي للدراجات الذى عُقِد بالسعودية على هامش البطولة العربية للدراجات بصفته عضوًا بالاتحاد العربي، وخلال هذا الاجتماع جرت الموافقة على طلب ليبيا استضافة إحدى بطولات الاتحاد العربي للعام 2024، وعند عودته سيقوم بمناقشة هذا الموضوع مع وزارة الرياضة.