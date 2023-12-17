  • Alwasat News
Atwasat

عقوبات منتظرة على ليبيا بسبب عدم المشاركة في البطولة العربية للدراجات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 17 ديسمبر 2023, 04:57 مساء
عقوبات منتظرة على ليبيا بسبب عدم المشاركة في البطولة العربية للدراجات
رئيس الاتحاد الليبي للدراجات نورالدين التريكي (فيسبوك)
alwasat radio

انطلقت اليوم الأحد بالسعودية البطولة العربية للدراجات للطريق بمسابقتي الفردي ضد الساعة، والفردي العام، وهي البطولة التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد العربي للدراجات.

300 متسابق يشاركون في البطولة العربية للدراجات
يشارك في البطولة العربية للدراجات نحو 300 دراج يمثلون دول: الإمارات والبحرين والعراق وسورية وقطر وعمان والجزائر والمغرب ومصر وتونس والسعودية البلد المستضيف، فيما اعتذرت ليبيا عن عدم المشاركة بالبطولة.

وصرح رئيس الاتحاد الليبي للدراجات نورالدين التريكي إلى بوابة «الوسط»، بأن الاتحاد نظَّم سباقين لاختيار الدراجين الليبيين المتميزين لإشراكهم في البطولة العربية للدراجات، وجرى إرسال أسماء الدراجين إلى الاتحاد العربي الذى أتم جميع الإجراءات وجرى حجز الغرف لإقامة الوفد الليبي تأهبًا للسفر إلى السعودية، غير أن الاتحاد الليبي للدراجات فوجئ برفض وزارة الرياضة المشاركة بناء على مذكرة مقدمة إليها من نائب ئيس الاتحاد والأمين العام.

وقال التريكي إنه يريد لقاء وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي لشرح الأمور المتعلقة بالمشاركة في البطولة العربية للدراجات، وتزويده بالمعلومات الصحيحة والحقيقية التي تدور داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدراجات.

وأضاف رئيس الاتحاد الليبي للدراجات إنه طلب منذ فترة من نائب رئيس اتحاد الدراجات والأمين العام الحضور والعمل الصالح العام والاهتمام بالشباب الذين لديهم رغبة في ممارسة رياضة الدراجات ويلقون اهتمامًا مباشرًا من أولياء أمورهم.

«التريكي» رئيسًا للاتحاد الليبي للدراجات
اجتماع بالمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدرّاجات

وأوضح التريكي أن الفريق بجميع فئاته كان في معسكر إعداد بمدينة طرابلس، وأيضًا دراجا المنتخب الوطني طور والقزيري، كانا في معسكر إعداد خارجي لمدة ثلاثة أسابيع بالمركز الدولي للدراجات في جنوب أفريقيا، محذرًا من أنه سيجري توقيع عقوبات من قبل الاتحاد العربي للعبة على ليبيا بسبب الانسحاب من البطولة العربية للدراجات.

وكشف نورالدين التريكي أنه شارك في اجتماع الاتحاد العربي للدراجات الذى عُقِد بالسعودية على هامش البطولة العربية للدراجات بصفته عضوًا بالاتحاد العربي، وخلال هذا الاجتماع جرت الموافقة على طلب ليبيا استضافة إحدى بطولات الاتحاد العربي للعام 2024، وعند عودته سيقوم بمناقشة هذا الموضوع مع وزارة الرياضة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي

72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي
شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»

شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا

«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا

عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير

الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير
سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط

سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم ...
أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير

أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير
«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة عدم الإقصاء ومراعاة التحفظات

«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة ...
حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد

حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة

مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة
إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري

إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»
مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي

مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان

للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان
ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في أثينا

ماذا لو حكمت النساء العالم؟.. عنوان معرض فني مخصص للنساء في أثينا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يجهز لتنظيم دورة الألعاب الجامعية الأولى
الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يجهز لتنظيم دورة الألعاب الجامعية ...
توصيات مهمة في ختام المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية البدنية
توصيات مهمة في ختام المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية البدنية
المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفقد نتيجة مباراته أمام نظيره المصري بالبطولة الأفريقية
المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفقد نتيجة مباراته أمام نظيره...
قناة الوسط «Wtv» تعلن عن الاستوديو التحليلي لنزال البطل سعد الفلاح وكانديلاكي
قناة الوسط «Wtv» تعلن عن الاستوديو التحليلي لنزال البطل سعد ...
سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد بـ«دورينا»
شاهد.. إطلاق نار في محيط ملعب مباراة الملعب الليبي والاتحاد ......
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا ......
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في ......
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة المجموعة الثانية بــ«دورينا»
«ديربي» الأهلي طرابلس والمدينة يشعل الصراع على صدارة ......
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ملامح المستقبل
التجربة الإسبانية طوق النجاة للكرة الليبية.. و«الليغا» ترسم ......
المزيد
الأهلي طرابلس يفوز على الخمس بثلاثية كراوع والسلتو بـ«دورينا»
الأهلي طرابلس يفوز على الخمس بثلاثية كراوع والسلتو ......
اليوم 3 محاضرات فى دورة اللجنة الأولمبية للإدارة الرياضية
اليوم 3 محاضرات فى دورة اللجنة الأولمبية للإدارة الرياضية...
عقوبات منتظرة على ليبيا بسبب عدم المشاركة في البطولة العربية للدراجات
عقوبات منتظرة على ليبيا بسبب عدم المشاركة في البطولة العربية......
سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط...
قناة الوسط «Wtv» تعلن عن الاستوديو التحليلي لنزال البطل سعد الفلاح وكانديلاكي
قناة الوسط «Wtv» تعلن عن الاستوديو التحليلي لنزال البطل سعد ......
المزيد