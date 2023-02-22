اجتماع بالمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدرّاجات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدراجات مساء أمس اجتماعه الأول هذا العام بمقره في مدينة طرابلس وبحضور رئيس الاتحاد العام للدراجات نورالدين التريكي وباقي أعضاء الاتحاد.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع المهمة التي تسهم في نجاح رؤية الاتحاد وتخدم مصالح الاتحادات الفرعية بالمناطق.

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كما نوقش عدد من المقترحات والأفكار لحل بعض الصعوبات التي تواجه سير العمل بالاتحاد.

الموسم الجديد

وتم في الاجتماع أيضا التأكيد على صرف مكافآت الحكام والرياضيين للموسم الرياضي السابق وبعض الديون المتراكمة، كما اتفق على تحديد مواعيد بداية الموسم الرياضي الجديد.

رئيس الاتحاد الليبي للدراجات، نورالدين التريكي، من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد بطرابلس، 21 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدراجات بطرابلس، 21 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدراجات بطرابلس، 21 فبراير 2023. (الإنترنت)