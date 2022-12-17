التريكي يمثل ليبيا في اجتماع عربي الدراجات بالإمارات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يعقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات، اليوم السبت، اجتماعه الرابع لهذا العام، بمدينة الشارقة الإماراتية، بحضور رئيس الاتحاد الليبي للدراجات نورالدين التريكي، وذلك على هامش البطولات العربية لدراجات الطريق والجبلية وذوي الإعاقة والتي ستنطلق، غدًا الأحد.

وعلى طاولة الاجتماع جملة من المواضيع من بينها، اعتماد توصيات المكتب التنفيذي حول مقترح تعديل اللوائح الفنية والإدارية للاتحاد ومقترح شعار الاتحاد الجديد، واستعراض أجندة البطولات والمسابقات المقترحة للأعوام المقبلة 2025،2024،2023.

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أيضًا استعراض الاتحادات التي تقدمت بطلب استضافتها، وأيضًا مقترح إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الدراجة العربية وتسمية رؤساء اللجان المعاونة لمجلس إدارة الاتحاد، وطلب الانضمام لعضوية الاتحاد المقدم من الاتحاد الصومالي للدراجات، ومقترح استحداث جائزة لعاصمة أو مدينة الدراجة العربية التي ستمنح سنويًا للمدن العربية الأكثر تحفيزًا وعملًا على التشجيع لممارسة رياضة الدراجات وتوفير البنى التحتية اللازمة لذلك.

غياب ليبيا عن المشاركة

يشار إلى أن ليبيا اعتذرت عن المشاركة في البطولة العربية، ومن ضمن ما جاء في منشور على صفحة الاتحاد الليبي للدراجات على «فيسبوك»: «بكل أسف ومرارة يفيدكم الاتحاد الليبي للدراجات بأن كل إجراءات الفريق تم إيقافها من قبل وزارة الرياضة وإلغاء مشاركة المنتخب الليبي للدراجات، وأن رئيس الاتحاد وكل الزملاء بالمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدراجات يقدمون اعتذارهم على إلغاء هذه المشاركة لعدم القدرة على توفير مصاريف المشاركة وعدم وجود الدعم من وزارة الرياضة والدولة الليبية».

منافسات الدراجات الليبية. (أرشيفية - إنترنت)