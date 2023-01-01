الدراج البريطاني يغادر رالي داكار بالسعودية إثر حادث

القاهرة - بوابة الوسط

غادر سائق الدراجات النارية البريطاني سام سندرلاد، بطل رالي داكار 2022، نسخة 2023 من السباق اليوم الأحد في السعودية.

جاءت المغادرة بسبب حادث وقع في الكيلومتر 52 من المرحلة الأولى، ونقل على إثره للمستشفى، وواجه سندرلاند، المتوج بنسختين من رالي داكار حيث فاز أيضا في 2017 الحادث بعد أول نقطة تحكم، والتي وصل إليها في صدارة المرحلة (22:10) بفارق عشر ثوانٍ على التشيلي بابلو كينتانيا لاعب هوندا والإسباني خوان باريدا لاعب هوندا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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وكرر البريطاني، الذي كان يخوض سباق رالي داكار العاشر له، ما حدث له في حملة دفاعه الأول عن اللقب، في 2018، رغم أنه غادر حينها في المرحلة الرابعة وبعد انتصارين جزئيين.

وفي موقع الحادث قدم الفريق الطبي الإسعافات للدراج البريطاني، بحسب المنظمين، وعلى الرغم من أنه كان واعياً وقادراً تماما على الحركة، فقد نقل بسبب آلام الظهر التي يعاني منها على متن الطائرة إلى مستشفى ينبع بالسعودية للخضوع لاختبارات طبية إضافية.