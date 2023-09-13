الأهلي بنغازي والهلال يطلبان تأجيل مواجهتيهما في أفريقيا بسبب «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم ناديا الأهلي بنغازي والهلال بطلب تأجيل مباراتهما المقبلتين في بطولتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية»، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بعد عاصفة «دانيال».

وجاء بيان الأهلي بنغازي كالتالي: «السيد الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم، بعد التحية.. بمزيد من مشاعر الحزن ننعي أنفسنا وأهلينا في الشرق الليبي بالمصاب الجلل إثر الكارثة الطبيعية الناتجة عن الإعصار الذي حل بالبلاد، والذي راح على إثرها الأهل والمباني والمال».

- أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه

- أبوسليم يبدأ الاستعداد لمواجهة أولمبي الباجي في مصر بالكونفيدرالية

معاناة البلاد من أثر الإعصار تجبر الناديين على طلب التأجيل

وأضاف البيان «إن البلاد مازالت تُعاني من أثر الإعصار، ومازال البحث جاريًا عن المفقودين، وساد البلاد الحزن على المصاب والابتلاء. وحيث إن الفريق الأول لكرة القدم لديه استحقاق في الدور التمهيدي الثاني من بطولة أبطال أندية أفريقيا يوم الأحد الموافق 17-9-2023 بملعب شهداء بنينا بنغازي مع فريق أسيك ميموزا العاجي».

وأضاف البيان «عليه نأمل منكم مخاطبة الاتحاد الأفريقي بشأن تأجيل إقامة المباراة لموعد لاحق، وذلك لانشغال الدولة بهذا المصاب الجلل الطارئ. إن الأمر غاية في الأهمية ونأمل إيلاءه الاهتمام الكامل والعاجل». وجاء الخطاب ممهورًا باسم رئيس اللجنة التسييرية بالنادي الأهلي بنغازي محمد الدرسي.

الهلال يطلب تأجيل مباراة رايون سبورت

أما بيان نادي الهلال فطلب مخاطبة الاتحاد الأفريقي بشأن تأجيل مباراة نادي الهلال أمام ضيفه نادي رايون سبورت الرواندي ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية لكرة القدم، والتي من المفترض إقامتها يوم الجمعة 15-9-2023 على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

خطاب نادي الأهلي بنغازي. (صفحة نادي الأهلي بنغازي، فيسبوك)

خطاب نادي الهلال الليبي. (صفحة نادي الهلال، فيسبوك)