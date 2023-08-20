أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق أبوسليم الفوز في أول مشاركة أفريقية له بكأس الكونفدرالية الأفريقية عندما تغلب على فريق أولمبي الباجي التونسي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد بتونس.

شوك أول سلبي

لم يشهد الشوط الأول محاولات هجومية خطيرة من كلا الفريقين، حيث حرص فريق أبوسليم على تأمين منطقتي الوسط والدفاع، بينما اعتمد فريق أولمبي الباجي على الكرات الطويلة، ما أدى إلى انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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ومع بداية الشوط الثاني تحصل فريق أبوسليم على ركلة جزاء تقدم لها عبدالمنعم عكاشة وسجل منها هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

وحاول فريق أولمبي الباجي الضغط وتعديل النتيجة ولاحت له فرصتان تصدى لهما حارس أبوسليم المنصوري، لتنتهي المباراة بفوز مستحق في انتظار مباراة العودة التي ستقام في مصر بعد أسبوع.