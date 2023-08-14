أبوسليم يتعادل وديا مع البنزرتي قبل الظهور الأفريقي الأول

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعادل فريق أبوسليم وديا مع فريق البنزرتي التونسي بنتيجة هدف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد بملعب 15 أكتوبر ببنزرت.

- أبوسليم جاهز في تونس لملاقاة الأولمبي الباجي بـ«الكونفيدرالية» (صور)

يأتي اللقاء في إطار استعدادات فريق أبوسليم لمواجهة فريق الأولمبي الباجي بملعب رادس في 20 أغسطس الجاري، في أول ظهور أفريقي له ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول لكأس «الكونفدرالية» الأفريقية.

ويحل النادي البنزرتي ضيفا على نظيره النادي الصفاقسي يوم الأحد المقبل في افتتاح مباريات البطولة الاحترافية التونسية الأولى لكرة القدم.

فريق أبوسليم خلال معسكر تونس. (فيسبوك)