«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

تتجه الأنظار بداية من السبت المقبل نحو عودة ممثلي الكرة الليبية إلى الواجهة الأفريقية عبر مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد المعروفة بـ«الكونفدرالية» للظهور في بداية الموسم الجديد 2023-2024، فعلى صعيد منافسات دوري الأبطال يستهل فريق الأهلي طرابلس بطل الثنائية الدوري والكأس مشاركته بمواجهة فريق نواذيبو الموريتاني، حيث ستدور مباراة الذهاب الأولى بملعب العاصمة الموريتانية، السبت المقبل، بينما سيدور لقاء العودة بالقاهرة يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وهذه المرة الثانية التي يواجه فيها فريق نواذيبو الموريتاني فريقاً ليبياً رسمياً، حيث سبق أن نجح فريق الأهلي بنغازي العام 2018 في إقصاء فريق نواذيبو من المنافسات، بعد الخسارة ذهاباً بنواكشوط بهدفين لهدف، والفوز إيابا بهدفين لصفر.



أول لقاء بين الكرة الليبية والموريتانية في العام 1985

ترجع أول مواجهة ليبية - موريتانية إلى العام 1985 حين تمكن فريق النصر من التأهل على حساب فريق ترازا روسو الموريتاني، بعد التعادل ذهاباً بهدف لهدف في موريتانيا، والفوز إياباً ببنغازي بهدفين، ويمر فريق الأهلي طرابلس بواحدة من أفضل فتراته، فبعد أن حصد ثنائية الموسم الماضي، قدم مشاركة عربية متميزة بالسعودية، كانت خير إعداد وتحضير للفريق للمشاركة الأفريقية.



المواجهة الثالثة تاريخياً بين الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري

وأنهى الممثل الثاني للكرة الليبية في دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي بنغازي تحضيراته لمواجهة فريق أنيمبا النيجيري، حيث سيدور لقاء الذهاب الأول يوم الأحد المقبل، بملعب شهداء بنينا الدولي، بينما سيدور لقاء الإياب بنيجيريا، وتعد قمة الأحد المرتقبة هي الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق أن التقيا قبل أقل من ثلاث سنوات، ضمن دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، وتبادلا الانتصار، حيث تفوق الفريق النيجيري ذهاباً على ملعبه بهدفين لهدف، بينما نجح فريق الأهلي بنغازي في تحقيق الفوز إياباً بهدف لصفر، وجددت إدارة النادي الثقة في المدرب التونسي الأسعد الدريدي، وعزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين المحترفين والمحليين بحثاً عن انطلاقة مثالية لفريق «المشوار الطويل».



أبوسليم يسجل الظهور الأفريقي الأول في مسيرته

وعلى واجهة بطولة «الكونفدرالية» سيسجل فريق أبوسليم أول ظهور أفريقي له، حيث يحظى بشرف تمثيل الكرة الليبية لأول مرة في تاريخه، فبعد أن حافظ هذا الفريق على تواجده في ملاعب الدوري الليبي الممتاز لأربعة مواسم متتالية، ها هو يتوج هذه المسيرة الناجحة بتأهله لأول مرة هذا الموسم للدور السداسي، وحجزه مقعد المشاركة الأفريقية، وسيواجه في أولى مبارياته ضمن الدور الأول فريق الأولمبي الباجي التونسي، حيث سيدور لقاء الذهاب الأول بالقاهرة، بينما سيدور لقاء الحسم بتونس.



الهلال يطل من جديد على الواجهة القارية بعد غياب 6 أعوام

وضمن نفس المسابقة يعود فريق الهلال إلى الواجهة الأفريقية، بعد غياب دام قرابة ست أعوام، حيث يعود آخر ظهور أفريقي لفريق الهلال إلى العام 2017، حين التقى فريق أولينزي ستارز الكيني وتبادل معه الفوز ذهاباً وإياباً بهدف لصفر، فيما غادر الهلال السباق الأفريقي بضربات الحظ الترجيحية، وها هو الهلال يعود مجدداً إلى الملاعب الأفريقية، ليتلقي بممثل آخر للكرة الكينية، وهو فريق كامينغا، حيث سيدور لقاء الذهاب الأول بالعاصمة الكينية نيروبي، السبت بعد تغيير موعد المباراة من يوم الجمعة، بينما سيدور لقاء الإياب ببنغازي في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري، وأنهى الفريق تحضيراته لهذا الموعد الأفريقي بقيادة مدربه المصري محمد عودة، حيث أقام الفريق معسكراً تدريبياً بالقاهرة، خاض خلاله عدداً من المباريات الودية للوقوف على جاهزية لاعبيه قبل ضربة البداية الأفريقية.



تجربة عربية استعداداً للمشاركة الأفريقية

عاد الأهلي طرابلس، بعد مشاركة فريق كرة القدم الأول في البطولة العربية للأندية، وخروجه من الدور الأول، على الرغم من المستوى الجيد الذي قدمه الفريق، حيث تعادل مع الهلال السعودي والوداد المغربي، وخسر اللقاء الأخير أمام السد القطري، خرج الأهلي طرابلس من منافسات «كأس الملك سلمان للأندية»، بعدما اكتفى بحصد نقطتين من تعادلين مع الهلال والوداد المغربي الذي حصد نقطتين أيضاً وخرجا معاً من البطولة العربية.

- مباريات الأندية الليبية في المسابقات الأفريقية حصريا على قناة «الوسط» (Wtv)

- الأهلي طرابلس يختار 18 لاعبا لمواجهة نواذيبو بدوري أبطال أفريقيا

بخروج الأهلي طرابلس المبكر من البطولة العربية، بدأ التركيز في الإعداد للموسم الجديد والذي تضمن تمثيل البلاد في دوري أبطال أفريقيا، ويشارك في النسخة الجديدة من البطولة التي يحمل لقبها الأهلي المصري 54 نادياً، وجنبت القرعة 10 أندية التواجد في الدور الأول؛ حيث ستلعب مباشرة من الدور التمهيدي الثاني، والأندية هي: الوداد المغربي، والصفاقسي التونسي، والأهلي، وبيراميدز من مصر، وشباب بلوزداد الجزائري، وحوريا كوناكري الغيني، وصن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي، وسيمبا التنزاني، وبترو أتلتيكو من أنغولا، ويشارك 44 فريقاً في الدور التمهيدي الأول، ويتأهل 22 منها للدور الثاني لتنضم إلى الـ10 فرق السابقة في دور الـ32، ويشارك في «الكونفدرالية» هذا الموسم 52 فريقاً من 41 اتحاداً محلياً من جميع أرجاء القارة السمراء.

تدريب الأهلي بنغازي (حساب النادي على فيسبوك)

تدريب الهلال (حساب النادي على فيسبوك)

تدريب أبوسليم (حساب النادي على فيسبوك)