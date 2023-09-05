منتخب الطائرة الليبي يتأهل لدور الثمانية ببطولة أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة فوزه الثاني تواليًا على حساب منتخب كينيا بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، بالجولة الثانية من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والمقامة حاليًا في القاهرة.

وحسم المنتخب الوطني أشواط المباراة الثلاثة لصالحه، بواقع: الشوط الأول 25-23، والشوط الثاني 25-22، والشوط الثالث 25-12.

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بهذه النتيجة تأهل المنتخب الوطني إلى دور الثمانية، بعد الفوز أمس على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مستهل مشاركته الأفريقية.

أوقعت القرعة منتخب ليبيا في المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جواره منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا، ببطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 حتى 14 سبتمبر الجاري.

المنتخب الوطني الليبي للكرة الطائرة قبل مباراته أمام منتخب كينيا في القاهرة، 5 سبتمبر 2023. (إنترنت)