شاهد.. منتخب الطائرة الليبي يستهل مشاركته الأفريقية بالفوز على غانا (3-1)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق المنتخب الوطني الليبي للكرة الطائرة الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مستهل مشاركته الأفريقية المقامة في العاصمة المصرية القاهرة.

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جاءت نتيجة الشوط الأول (25-23) لصالح المنتخب الليبي، والشوط الثاني (25-18) لغانا، أما الشوط الثالث (25-15) لليبيا، والشوط الرابع (25-20) لليبيا.

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شهد الافتتاح عديد الفقرات من بينها عرض المنتخبات المشاركة وفقرة فنية بالزي المصري القديم، وتشهد النسخة مشاركة 15 منتخبا موزعة على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى: مصر والجزائر وبوروندي.

المجموعة الثانية: تونس ومالى وتنزانيا وتشاد.

المجموعة الثالثة: ليبيا والكاميرون وكينيا وغانا.

المجموعة الرابعة: المغرب ورواندا والسنغال وغامبيا.