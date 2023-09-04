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شاهد.. منتخب الطائرة الليبي يستهل مشاركته الأفريقية بالفوز على غانا (3-1)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 04 سبتمبر 2023, 02:24 مساء
شاهد.. منتخب الطائرة الليبي يستهل مشاركته الأفريقية بالفوز على غانا (3-1)
المنتخب الوطني الليبي للكرة الطائرة يحتفل بالفوز على منتخب غانا، 4 أغسطس 2023. (إنترنت)
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حقق المنتخب الوطني الليبي للكرة الطائرة الفوز على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مستهل مشاركته الأفريقية المقامة في العاصمة المصرية القاهرة.

- شاهد ملخص مباراة ليبيا وغانا في افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

جاءت نتيجة الشوط الأول (25-23) لصالح المنتخب الليبي، والشوط الثاني (25-18) لغانا، أما الشوط الثالث (25-15) لليبيا، والشوط الرابع (25-20) لليبيا.

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منتخب ليبيا يواصل استعداداته لأفريقية الكرة الطائرة بمصر

شهد الافتتاح عديد الفقرات من بينها عرض المنتخبات المشاركة وفقرة فنية بالزي المصري القديم، وتشهد النسخة مشاركة 15 منتخبا موزعة على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى: مصر والجزائر وبوروندي.
المجموعة الثانية: تونس ومالى وتنزانيا وتشاد.
المجموعة الثالثة: ليبيا والكاميرون وكينيا وغانا.
المجموعة الرابعة: المغرب ورواندا والسنغال وغامبيا.

فوز سهل لمصر في مباراة الافتتاح
حقق منتخب مصر فوزا سهلا على بورندي في مباراة الافتتاح بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها كالتالي (25-10، 25-8، 25-11).

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