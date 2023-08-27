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الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أنيمبا ويتأهل لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 06:06 مساء
الأهلي بنغازي يتعادل سلبيا مع أنيمبا ويتأهل لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا
مباراة الإياب بين الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 (حساب الأهلي بنغازي على فيسبوك)
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تأهل الأهلي بنغازي إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله، اليوم الأحد، مع مضيفه أنيمبا النيجيري من دون أهداف في المباراة التي جرت بين الفريقين في إياب الدور التمهيدي من البطولة.

مباراة تكتيكية للأهلي بنغازي
واستفاد الأهلي بنغازي من فوزه في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي في ليبيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ليواصل الأهلي بنغازي طريقه في البطولة، بينما ودع أنيمبا البطولة مبكرًا.

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قدم الأهلي بنغازي مباراة تكتيكية كبيرة أمام فريق كبير وخطير مدعومًا من جماهيره التي ساندته طوال اللقاء.

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