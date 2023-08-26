غدا.. الرباعي الليبي يخوض مواجهات الإياب بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تخوض الفرق الليبية الأربعة المشاركة في المنافسات القارية منافسات البقاء أو المغادرة في مباريات العودة بالدور التمهيدي في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لكرة القدم.

نتائج إيجابية بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الفرق الأربعة الليبية المشاركة في هذه المنافسة الأفريقية وهي الأهلي طرابلس، والأهلي بنغازي، والهلال، وأبوسليم، تطمح في تحقيق نتائج إيجابية تمكنها من العبور للدور الثاني في منافسات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويشارك في كأس الاتحاد الأفريقي فريقا الهلال وأبوسليم؛ حيث حقق الأخير الفوز في مباراة الذهاب على أولمبي الباجي التونسي التي أقيمت في ملعب رادس بنتيجة هدف دون رد.

وسيكون التعادل فقط كافيًا لأبوسليم للتأهل للدور التالي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلا أن الفريق سيسعى إلى تأكيد جدارته من خلال الفوز بمباراة الإياب التي ستقام في مصر غدًا الأحد.

أما فريق الهلال الذي عاد بتعادل ثمين من كينيا بدون أهداف، فهو في حاجة إلى الفوز لمواصلة طريقه بالكونفدرالية؛ حيث سيلعب مباراة الإياب على ملعب شهداء بنينا بين جمهوره غدًا الأحد.

وفي دوري أبطال أفريقيا سيتعين على الأهلي بنغازي خوض مباراة صعبة أمام أنيمبا في نيجيريا مساء غد الأحد، وذلك على الرغم من تفوقه في لقاء الذهاب الذي أقيم على أرضه وبين جماهيره بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للفريق النيجيري.

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وقد أضاع الأهلي بنغازي فوزًا مريحًا في ملعب شهداء بنينا؛ حيث استقبلت شباكه ثلاثة أهداف، ليصبح في حاجة لتأكيد فوزه، أو على الأقل عدم الخسارة إذا أراد العبور للدور الثاني، وفي كل الأحوال فإن التأهل ليس بالأمر المستحيل.

أما الأهلي طرابلس فقد خسر مباراة الذهاب في نواكشوط بموريتانيا بنتيجة هدفين دون رد، وهو سيخوض غدًا الأحد مباراة صعبة لأنه في حاجة إلى تسجيل ثلاثة أهداف نظيفة إذا أراد التأهل على حساب الفريق الموريتاني، وسيستعيد الأهلي طرابلس عناصره البارزة التي غابت عن المشاركة في مباراة الذهاب.