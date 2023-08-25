نتائج مطمئنة لممثلي «الكونفدرالية».. ومخاوف في «دوري الأبطال»

القاهرة - بوابة الوسط

تترقب كرة القدم الليبية، الأحد المقبل، لحسم موقف الأندية الأربعة المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية»، بعد ظهور خافت في جولة الذهاب، وتحقيق نتائج شبة مطمئنة، لكنها غير حاسمة، وسط انتظار لجولة الإياب في الدور التمهيدي الأول بالبطولتين على الصعيد القاري، حيث يشارك الأهلي طرابلس بطل الدوري الممتاز في النسخة الأخيرة مع الأهلي بنغازي في مسابقة دوري الأبطال، بينما يظهر لأول مرة على ساحات المنافسات القارة السمراء فريق أبوسليم مع الهلال في منافسات «الكونفدرالية».

انتهت جولة الذهاب في الدور التمهيدي، بعدما خاض ممثلو الكرة الليبية الأربعة غمار المنافسات الأولى، ففي دوري أبطال أفريقيا تعثر بطل الدوري الليبي الأهلي طرابلس أمام مستضيفه فريق نواذيبو الموريتاني، وتعقدت مهمته في التأهل للدور الثاني، بعد أن خسر في نواكشوط بالنتيجة والأداء بهدفين مقابل لا شيء، وبالتالي فهو مطالب في مباراة العودة بالقاهرة بإحراز ثلاثة أهداف مع الحفاظ على بقاء شباكه نظيفة حتى يمر من عنق الزجاجة، ويتخطى العقبة الموريتانية.

وشهد ملعب شيخة ولد بيدية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بداية هادئة للمباراة حيث حرص كل فريق على عدم الاندفاع للهجوم مبكرا، غير أن هذه البداية لم تمنع أصحاب الأرض من محاولة استكشاف الطريق إلى مرمى الأهلي طرابلس، غير أن ما عاب الأهلي طرابلس هو عدم وجود محاولات هجومية حقيقية على مرمى أصحاب الأرض، ولم يقم نواذيبو ببناء هجمات بشكل منظم ولم يتمكن من فرض سيطرته على مجريات اللعب، قبل أن تهتز شباك الأهلي طرابلس مرتين.

مؤيد اللافي يزين قائمة الانتدابات الصيفية في الأهلي طرابلس

على صعيد الصفقات الجديدة، أعلنت إدارة نادي الأهلي طرابلس استعادة نجمها الدولي مؤيد اللافي بعد مشوار احترافي طويل، كان آخره مع الوداد البيضاوي المغربي، ليقرر الجناح الدولي الشاب العودة مجددًا لناديه الأم استعداداً للموسم الجديد، والذي يبدأ بمنافسات دوري أبطال أفريقيا، وبدأ اللافي مشواره مع الأهلي طرابلس في 2012 وتوج معه بلقب الدوري الممتاز في 2016، وخاض بعدها تجارب احترافية، البداية مع سانتا كلارا البرتغالي، ثم مع الشباب السعودي، ومنه إلى نادي اتحاد العاصمة الجزائري، قبل أن يحط الرحال بالمغرب في نوفمبر 2020 مع الوداد البيضاوي، فاز خلالها معه بلقب دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي الممتاز.

أما الممثل الثاني لكرة القدم الليبية في دوري أبطال أفريقيا الأهلي بنغازي فخاض مباراة قوية على ملعبه وأمام جماهيره الغفيرة بملعب شهداء بنينا مع فريق أنيمبا النيجيري، وتفوق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ليؤجل الحسم في لقاء العودة بنيجيريا في مهمة ليست سهلة.

الدريدي لـ«Wtv»: الجمهور أعتبره اللاعب رقم واحد

من جانبه، قال المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي لسعد الدريدي «إن الانتصار على فريق أنيمبا النيجيري جاء في وقته رغم صعوبته»، لافتاً إلى أن الفريق الليبي تنتظره مباراة صعبة في نيجيريا.

وأوضح الدريدي، في لقاء مع قناة الوسط «Wtv»، أن الفريق عاد للتدريبات يوم 4 أغسطس الجاري، واستمر لأكثر من أسبوع يخوض تدريبات بسبعة لاعبين فقط، إلى أن اكتمل الفريق أواخر الأسبوع قبل الماضي. وقدّم مدرب الأهلي بنغازي الشكر لجمهور الفريق الذي اعتبره «اللاعب رقم واحد»، والذي «قدَّم عرضاً رائعاً ولم يتخل عن الفريق، و«صبروا في الأوقات الصعبة».

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من جانبه، قال لاعب الفريق محمد الترهوني: «تمنينا الفوز في المباراة بفارق أكثر من هدف بالنظر إلى أن الأجواء في أفريقيا صعبة خلال مباراة العودة، مع درجة حرارة عالية وفريق قوي»، لكنه شدد على أن الفريق سيقاتل في المباراة المقبلة. وفي السياق نفسه، انتقد الترهوني أداء الحكم الجزائري، قائلاً: «لم نطلب أن يساعدنا، ولكن يعطينا حقنا، اليوم ارتكب أخطاء ضدنا».

الهلال يتعادل سلبياً مع كاكامينغا الكيني

أما ممثلا ليبيا في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية فكانا أفضل حالاً وأكثر نجاحاً من ممثلا دوري الأبطال، ففريق الهلال نجح في فرض نتيجة التعادل السلبي على مستضيفه فريق كاكامينغا الكيني على ملعبه بالعاصمة نيروبي، وعاد بتعادل سلبي دون أهداف، وبالتالي فحظوظه أصبحت كبيرة في تحقيق الفوز في لقاء الإياب ببنغازي بأي نتيجة حتى يعبر إلى الدور الثاني، وبهذا التعادل يتأجل حسم الصراع بين الهلال وكاكامينغا على التأهل للدور التالي من كأس «الكونفدرالية» إلى لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الأحد المقبل، وقدم الهلال مباراة جيدة، وكان هو الفريق الأقرب إلى الفوز باللقاء، وتمكن الفريق من إحراز هدف في الدقيقة 70، غير أن الحكم ألغاه بداعي ارتكاب خطأ ضد حارس مرمى الفريق الكيني قبل تسجيل الهدف.

نفص الأكسجين يهدد حارس المرمى إمبية

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الهلال الليبي عبر «فيسبوك» بعضاً من تفاصيل حالة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم حسام إمبية، أثناء مصاحبته في رحلة الفريق الخارجية إلى كينيا في أولى مواجهات الدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية».

وقالت الصفحة الرسمية لنادي الهلال الليبي «حارسنا حسام إمبية يتعرض لنقص الأكسجين في الدم خلال مباراتنا أمام كاكامينغا، وقد استلزمت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، خالص التمنيات بالشفاء العاجل لحارسنا ننتظر عودتك». وعلى صعيد دعم الصفوف، قرر الظهير الأيسر الدولي الليبي مهدي الهوني الانضمام إلى صفوف فريق الهلال المنافس في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» لهذا الموسم. وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي الهلال الليبي عبر «فيسبوك» انضمام النجم الدولي الشاب، وشقيق جناح الفريق الوطني المنتقل حديثاً من الترجي التونسي إلى صفوف الوداد البيضاوي المغربي حمدي الهوني.

وقالت الصفحة الرسمية لنادي الهلال الليبي «الظهير الأيسر مهدي الهوني يرتدي الغلالة الزرقاء.. نبارك له شرف ارتداء غلالة الهلال ونتمنى له التوفيق مع زملائه». سبق ولعب مهدي الهوني لفريق الاتحاد، قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في النجمة البحريني بعقد لمدة عام، كما سبق له اللعب للأهلي طرابلس.

الهلال يطل من جديد على الواجهة القارية بعد غياب 6 أعوام

وضمن نفس المسابقة يعود فريق الهلال إلى الواجهة الأفريقية، بعد غياب دام قرابة ست أعوام، حيث يعود آخر ظهور أفريقي لفريق الهلال إلى العام 2017، حين التقى فريق أولينزي ستارز الكيني وتبادل معه الفوز ذهاباً وإياباً بهدف لصفر، فيما غادر الهلال السباق الأفريقي بضربات الحظ الترجيحية، وها هو الهلال يعود مجدداً إلى الملاعب الأفريقية، ليتلقي بممثل آخر للكرة الكينية، وهو فريق كامينغا، حيث سيدور لقاء الذهاب الأول بالعاصمة الكينية نيروبي، السبت بعد تغيير موعد المباراة من يوم الجمعة، بينما سيدور لقاء الإياب ببنغازي في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري، وأنهى الفريق تحضيراته لهذا الموعد الأفريقي بقيادة مدربه المصري محمد عودة، حيث أقام الفريق معسكراً تدريبياً بالقاهرة، خاض خلاله عدداً من المباريات الودية للوقوف على جاهزية لاعبيه قبل ضربة البداية الأفريقية.

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بداية قوية في أول ظهور قاري لأبوسليم أمام بطل تونس

أما فريق أبوسليم الذي يمثل الكرة الليبية لأول مرة في تاريخه فقد حقق انتصاراً تاريخياً على حساب مستضيفه فريق أولمبي الباجي بملعب رادس بهدف لصفر، ليخطو خطوة مهمة نحو بلوغ الدور الثاني ليكون أكثر ممثلي ليبيا حظاً في الترشح والمضي قدماً نحو تأهل تاريخي إلى الدور الثاني، بعدما حقق الفوز بتونس، فلم يشهد الشوط الأول محاولات هجومية خطيرة من كلا الفريقين، حيث حرص فريق أبوسليم على تأمين منطقتي الوسط والدفاع، بينما اعتمد فريق الأولمبي الباجي على الكرات الطويلة، ما أدى إلى انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، ومع بداية الشوط الثاني تحصل فريق أبوسليم على ركلة جزاء تقدم لها عبدالمنعم عكاشة وسجل منها هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

وحاول فريق الأولمبي الباجي الضغط وتعديل النتيجة ولاحت له فرصتان تصدى لهما حارس أبوسليم معاذ المنصوري، لتنتهي المباراة بفوز مستحق في انتظار مباراة العودة التي ستقام في مصر.

موقف المواجهات في الدور التمهيدي الثاني في البطولتين

وضعت قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الفائز من مواجهة الأهلي طرابلس ونواذيبو بطل موريتانيا، في الدور التمهيدي الأول، أمام الفائز من مواجهة ريال باماكو المالي والقطن الكاميروني في الدور التمهيدي الثاني، أما الأهلي بنغازي فوضعته القرعة في مواجهة فريق أنيمبا النيجيري ضمن الدور التمهيدي الأول، والفائز منهما سيواجه الفائز من مواجهة القطن البينيني وأسيك ميموزا في الدور التمهيدي الثاني، على صعيد دوري الأبطال.

أما فريق الهلال، الذي أوقعته القرعة في مواجهة فريق كاكامينغا الكيني بالدور التمهيدي الأول، فالفائز منهما سيواجه فريق رايون سبور، بطل رواندا، أما النادي الليبي الثاني في «الكونفدرالية» فريق أبوسليم، فوضعته القرعة في مواجهة فريق أولمبيك الباجي التونسي بالدور التمهيدي الأول، والفائز منهما سيواجه فريق كامبالا سيتي الأوغندي.

مباراة كرة قدم. (الإنترنت)

لاعب الأهلي طرابلس مؤيد اللافي. (الإنترنت)

مباراة كرة قدم. (الإنترنت)

مباراة كرة قدم. (الإنترنت)