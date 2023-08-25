الأهلي بنغازي يتوجه إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا بدوري أبطال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس



غادرت بعثة فريق كرة القدم بنادي الأهلي بنغازي، اليوم الجمعة، ليبيا في طريقها إلى نيجيريا لمواجهة فريق أنيمبا النيجيري الأحد المقبل، ضمن إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

التدريب الأخير للأهلي بنغازي

ومن المقرر أن يؤدي فريق الأهلي بنغازي، غدًا السبت، مرانه على ملعب أنيمبا الدولي الذي تقام عليه المباراة والذي يتسع إلى 25 ألف متفرج. وسيضع المدير الفني التونسي لسعد الدريدي خلال المران اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لمواجهة أنيمبا.

ويسعى الأهلي بنغازي رفقة مدربه التونسي لسعد الدريدي، إلى العودة من نيجيريا بنتيجة إيجابية للتأهل للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويحتاج الأهلي بنغازي إلى الفوز بأية نتيجة أو التعادل خلال لقاء الإياب للتأهل إلى الدور المقبل.

وتمكن الأهلي بنغازي من حسم لقاء الذهاب الذي أقيم في ليبيا لمصلحته بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

من جانبه، كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم كونغوليًا بقيادة ميسي جيسي نكونكو لإدارة مواجهة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري.