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الأهلي بنغازي يفوز على أنيمبا 4-3 في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 07:56 مساء
الأهلي بنغازي يفوز على أنيمبا 4-3 في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا
لقطة مثبتة من مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا اليوم 20 أغسطس 2023 (قناة الوسط)
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حقق الأهلي بنغازي فوزًا مستحقًا وصعبًا على أنيمبا النيجيري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، بملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بداية سريعة وهدف مبكر
بدأت المباراة بشكل سريع للغاية، واتضح أن الفريق النيجيري لديه نية أكيدة في مباغتة الأهلي بنغازي مبكرًا لإرباك حساباته وتصدير الضغط إليه، وهو ما تمكن من تحقيقه فعلًا في الدقيقة الرابعة عندما تمكن من تسجيل الهدف الأول من هجمة مرتدة سريعة لم ينتبه لها دفاع الأهلي بنغازي ليجد المهاجم النيجيري مبوما تشيجيوكي نفسه منفردًا بالمرمى الليبي فيضع الكرة في الشباك وسط صدمة لاعبي الأهلي.

بعد الهدف حافظ أنيمبا على وتيرة لعبه بغية إحراز الهدف الثاني ليقتل المباراة مبكرًا، إلا أن لاعبي الأهلي بنغازي تمكنوا من التماسك سريعًا ونظموا الصفوف، فتمكن الفريق من إدراك هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من كرة عرضية أرسلها الترهوني قفز لها طقطق وحولها في الشباك وسط فرحة عارمة في المدرجات بين مشجعي الأهلي بنغازي.

لم يستسلم أنيمبا للتعادل واستمر في محاولاته للعب على إرسال الكرات الطولية لاستغلال تقدم لاعبي الأهلي بنغازي من أجل إحراز الهدف الثاني، غير أن الدفاع والحارس الوحيشي حافظا على يقظتهما لتلك المحاولات.

في الدقيقة 25 سدد داقو كرة قوية علت العارضة بقليل لتضيع فرصة إحراز الهدف الثاني.

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أنيمبا اعتمد على محاولة إبقاء اللعب في منطقة وسط الملعب فيما حاول الأهلي بنغازي تشديد الضغط بغية إحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة 30 توغل أسامة صريط في منطقة الجزاء وسدد لكن الكرة ذهبت خارج إطار المرمى.

بعد هذه الهجمة هدأ إيقاع اللعب بشكل ملحوظ وغابت المحاولات الهجومية الخطيرة عن المرميين، وبدأ اللعب ينحصر في وسط الملعب، حتى تمكن فاضل سلامة من إرسال كرة عرضية فشل الدفاع في التعامل معها فأدخلها المدافع أوموه أوبوت بالخطأ في مرماه لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بنغازي.

الشوط الثاني
مع بداية الشوط الثاني لعب الأهلي بنغازي بتوازن فلم يندفع للهجوم حتى لا يترك مساحات واسعة في دفاعاته يمكن للاعبي أنيمبا استغلالها في تهديد الشباك الليبية.

بمرور الوقت بدأت مهمة اختراق الدفاع النيجيري تبدو أكثر صعوبة بسبب الكثافة العددية التي واجهت لاعبي الأهلي بنغازي، الأمر الذي أدى إلى غياب الخطورة الليبية على المرمى النيجيري، على الرغام من امتلاك لاعبي الأهلي بنغازي الكرة بشكل كبير لكنه امتلاك من دون فعالية على المرمى.

هدف التعادل النيجيري
في الدقيقة 59 باغت أنيمبا الأهلي بنغازي بالهدف الثاني الذي جاء عن طريق أيز إيكوتوزيام في غفلة من الدفاع.

بعد الهدف لم ييأس الأهلي بنغازي وحاول تسجيل الهدف الثالث إلا أن دفاع أنيمبا وقف حائلًا دون تسجيل مزيد من الأهداف، خاصة أن أغلب المحاولات تكسرت على حدود منطقة الجزاء.، كما سدد فاضل سلامة كرة قوية من على مسافة عشرين مترًا إلا أن كرته علت العارضة بقليل لتضيع فرصة إحراز هدف.

الأهلي بنغازي يتقدم مجددًا
في الدقيقة 75 تمكن الأهلي بنغازي من إحراز الهدف الثالث عن طريق فاضل سلامة مستغلا كرة عرضية أرسلها أسامة صريط، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بنغازي 3-2.

في الدقيقة 85 تمكن أنيمبا من إحراز هدف التعادل الثالث من ركلة حرة لعبت فأبعدها الوحيشي إلا أن الكرة ارتدت لتجد لاعب أنيمبا ميرفي ندوكو الذي أودعها الشباك لتصبح النتيجة 3-3.

واصل الأهلي بنغازي ضغطه على أنيمبا أملًا في إحراز هدف رابع ليخرج فائزًا بالمباراة، فيما حافظ أنيمبا على إغلاق دفاعاته بشكل محكم مع الانطلاق في هجمات مرتدة سريعة.

الدقيقة 95 شهدت تسجيل الهدف الرابع للأهلي بنغازي عن طريق حمادي من ضربة رأس لتصبح النتيجة 4-3، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

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