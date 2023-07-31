شاهد.. بن عامر «في التسعين»: أرفض العودة للدوري الليبي.. تلقيت 3 عروض من الكبار

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المحترف الدولي الليبي طاهر بن عامر، خلال استضافته في حلقة من برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv»، رفضه العودة إلى مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل، على الأقل خلال تلك الفترة التي تشهد عدم استقرار في أجندة المباريات، بعد أن انتهت علاقته بفريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وقال ابن عامر لبرنامج «في التسعين» عبر «Wtv»، في حضور الإعلامي مراد دخيل، ومحللي قناة «Wtv» عادل الخمسي وأسامة الفزاني: «تلقيت 3 عروض من أندية ليبية فور انتهاء علاقتي بالحسني الجديدي، منها أندية ستشارك في أفريقيا، ممثلة للكرة الليبية في مسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، إلا أنني ما زلت مقتنعا بعدم العودة على الأقل حاليا إلى الدوري الليبي».

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط (WTV).. اضغط هنا

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

ابن عامر: تلقيت عروضا محلية من بينها الأهلي بنغازي

أضاف ابن عامر: «في الحقيقة من بين العروض المحلية التي تلقيتها كان هناك عرض من نادي الأهلي بنغازي، الذي أشكر إدارته من خلال هذا المنبر الإعلامي على الثقة الغالية في شخصي. لكن أنا مقتنع بفكرة عدم العودة، والاستمرار في تجربة الاحتراف الخارجي».

أنباء عن قرب ابن عامر من ارتداء قميص الرجاء المغربي

تتردد أنباء حول موافقة الدولي الليبي طاهر بن عامر على الانتقال إلى نادي الرجاء البيضاوي المغربي، قادما من فريق الدفاع الحسني الجديدي، بعد أن فسخ الأخير عقده بشكل رسمي.

وقد ضم الدفاع الحسني الجديدي ابن عامر خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من الأهلي بنغازي الذي خاض معه أكثر من أربعة مواسم في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

بن عامر يتحدث لبرنامج «في التسعين». (صورة مثبتة من الفيديو)

بن عامر يتحدث لبرنامج «في التسعين». (صورة مثبتة من الفيديو)