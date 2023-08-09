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الأهلي بنغازي يحدد موعد مباراته مع إنيمبا النيجيري بدوري أبطال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 09 أغسطس 2023, 05:03 مساء
الأهلي بنغازي يحدد موعد مباراته مع إنيمبا النيجيري بدوري أبطال أفريقيا
تدريب فريق الأهلي بنغازي (حساب النادي على فيسبوك)
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حدد نادي الأهلي بنغازي يوم 20 أغسطس الجاري موعدًا لمباراته أمام فريق إنيمبا النيجيري في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المباراة بملعب شهداء بنينا
ومن المقرر أن يحتضن ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي مواجهة الذهاب في الساعة السادسة مساء، في حين ستقام مباراة الإياب يوم 27 من الشهر نفسه باستاد أنيمبا الدولي الواقع في مدينة أبا جنوب شرق نيجيريا.

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وفي السياق نفسه، يواصل فريق الأهلي بنغازي تحضيراته المكثفة لبدء رحلته في بطولة دوري أبطال أفريقيا. ويتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية بقيادة مدربه التونسي لسعد الدريدي، حيث يأمل الفريق تخطي عقبة الفريق النيجيري ومواصلة طريقه في البطولة الأفريقية.

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