قناة «Wtv» تبث مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة الوسط «Wtv» موعد الاستوديو التحليلي والنقل المباشر لمواجهة اليوم الأحد، لممثل البلاد في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الأهلي طرابلس، عندما يحل ضيفًا على فريق نواذيبو الموريتاني، ضمن ذهاب الدور التمهيدي.

وينطلق الاستديو التحليلي المقرر في تمام الساعة 5:00 «Wtv2» على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 «Wtv2» فور التأكد من تلقي شارة بث المباراة بين نواذيبو والأهلي طرابلس من موريتانيا.

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المباراة الأولى بين نواذيبو الموريتاني والأهلي طرابلس

نواذيبو الموريتاني × الأهلي طرابلس - موريتانيا

بداية الاستوديو 5:00 «Wtv2» بداية المباراة 6:00 «Wtv2».

المباراة الثانية بين الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري

الأهلي بنغازي × أنيمبا النيجيري - ملعب شهداء بنينا

بداية الاستوديو 6:30 «Wtv».. بداية المباراة 7:00 «Wtv».

وأنهى ممثل الكرة الليبية في دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي بنغازي تحضيراته لمواجهة فريق أنيمبا النيجيري؛ حيث سيدور لقاء الذهاب الأول بملعب شهداء بنينا الدولي، بينما سيدور لقاء الإياب بنيجيريا.

مشوار قاري للأهلي طرابلس أمام أنيمبا النيجيري

وتعد قمة الأحد المرتقبة هي الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين؛ حيث سبق أن التقيا قبل أقل من ثلاثة أعوام، ضمن دور المجموعات لبطولة «الكونفيدرالية» الأفريقية، وتبادلا الانتصار؛ حيث تفوق الفريق النيجيري ذهابًا على ملعبه بهدفين لهدف، بينما نجح فريق الأهلي بنغازي في تحقيق الفوز إيابًا بهدف لصفر.

وجددت إدارة النادي الثقة في المدرب التونسي الأسعد الدريدي، وعزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين المحترفين والمحليين بحثًا عن انطلاقة مثالية لفريق «المشوار الطويل».

خريطة قناة الوسط «Wtv» في مواجهتي اليوم الأحد

وأعلنت قناة الوسط «Wtv» مواعيد الاستوديو التحليلي والنقل المباشر لمباريات ممثلي ليبيا في دوري أبطال أفريقيا المقرر اليوم الأحد للأهلي طرابلس والأهلي بنغازي ضمن ذهاب الدور التمهيدي.

استديو تحليلي للفقرات التحكيمية عقب نهاية المباريات

بعد انطلاق المباراة الأولى عبر تردد «Wtv2»، سينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة الثانية عبر تردد «Wtv» عند الساعة 6:30 مساءً، وسيصل صوت المعلق من أرضية الملعب، وبعدها سيستمر بث الاستوديو التحليلي بشكل طبيعي على تردد «Wtv» والتحليل على المباراتين كما جرت العادة.

ينتهي الاستديو بفقرة «VAR STOUDIO» للتحليل على الحالات التحكيمية في المباراتين، ستبث بعد انتهاء فقرة التحليل الأخيرة للمباراتين عبر تردد «Wtv»، وسيكون زمنها (15-20 دقيقة).

أين يمكن مشاهدة مباريات التي تنقلها قناة الوسط

إضافة إلى بث قناة الوسط عبر الأقمار الفضائية على التردادات المبينة أدناه، يمكن مشاهدة المباريات عبر البث المباشر للقناة على موقع «بوابة الوسط» أو صفحة الوسط على موقع «فيسبوك».

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