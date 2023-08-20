قناة «Wtv» تبث مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري عبر استديو تحليلي موسع.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة الوسط «Wtv» موعد الاستوديو التحليلي والنقل المباشر لمواجهة اليوم الأحد، لممثل البلاد في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الأهلي بنغازي عندما يلاقي فريق أنيمبا النيجيري على ملعب بنينا ببنغازي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي.

وينطلق الاستديو التحليلي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا عبر شاشة قناة الوسط «Wtv» على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

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المباراة المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي × أنيمبا النيجيري - ملعب شهداء بنينا

بداية الاستوديو 6:30 «Wtv».. بداية المباراة 7:00 «Wtv».

وأنهى ممثل الكرة الليبية في دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي بنغازي تحضيراته لمواجهة فريق أنيمبا النيجيري؛ حيث سيدور لقاء الذهاب الأول بملعب شهداء بنينا الدولي، بينما سيدور لقاء الإياب بنيجيريا.

خريطة قناة الوسط «Wtv» في مواجهتي اليوم الأحد

وأعلنت قناة الوسط «Wtv» مواعيد الاستوديو التحليلي والنقل المباشر لمباريات ممثلي ليبيا في دوري أبطال أفريقيا المقرر اليوم الأحد للأهلي طرابلس والأهلي بنغازي ضمن ذهاب الدور التمهيدي.

المباراة الأولى ينطلق الاستوديو التحليلي لها عند الساعة 5:00 مساءً عبر تردد «Wtv2»، وسيكون المعلق متواجدًأ في غرفة الكنترول، وسيستمر بث المباراة إلى نهايتها عبر تردد «Wtv2».

استديو تحليلي للفقرات التحكيمية عقب نهاية المباريات

بعد انطلاق المباراة الأولى عبر تردد «Wtv2»، سينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة الثانية عبر تردد «Wtv» عند الساعة 6:30 مساءً، وسيصل صوت المعلق من أرضية الملعب، وبعدها سيستمر بث الاستوديو التحليلي بشكل طبيعي على تردد «Wtv» والتحليل على المباراتين كما جرت العادة.

ينتهي الاستديو بفقرة «VAR STOUDIO» للتحليل على الحالات التحكيمية في المباراتين، ستبث بعد انتهاء فقرة التحليل الأخيرة للمباراتين عبر تردد «Wtv»، وسيكون زمنها (15-20 دقيقة).