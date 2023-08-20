  • Alwasat News
Atwasat

قناة «Wtv» تبث مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري عبر استديو تحليلي موسع.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 01:35 مساء
قناة «Wtv» تبث مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري عبر استديو تحليلي موسع.. الأحد
تدريبات فريق كرة القدم بنادي الأهلي بنغازي. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
alwasat radio

كشفت قناة الوسط «Wtv» موعد الاستوديو التحليلي والنقل المباشر لمواجهة اليوم الأحد، لممثل البلاد في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الأهلي بنغازي عندما يلاقي فريق أنيمبا النيجيري على ملعب بنينا ببنغازي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي.

وينطلق الاستديو التحليلي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا عبر شاشة قناة الوسط «Wtv» على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

- الأهلي بنغازي يحدد موعد مباراته مع إنيمبا النيجيري بدوري أبطال أفريقيا
- «بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
- شاهد.. بن عامر «في التسعين»: أرفض العودة للدوري الليبي.. تلقيت 3 عروض من الكبار

المباراة المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا
الأهلي بنغازي × أنيمبا النيجيري - ملعب شهداء بنينا
بداية الاستوديو 6:30 «Wtv».. بداية المباراة 7:00 «Wtv».

وأنهى ممثل الكرة الليبية في دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي بنغازي تحضيراته لمواجهة فريق أنيمبا النيجيري؛ حيث سيدور لقاء الذهاب الأول بملعب شهداء بنينا الدولي، بينما سيدور لقاء الإياب بنيجيريا.

خريطة قناة الوسط «Wtv» في مواجهتي اليوم الأحد

وأعلنت قناة الوسط «Wtv» مواعيد الاستوديو التحليلي والنقل المباشر لمباريات ممثلي ليبيا في دوري أبطال أفريقيا المقرر اليوم الأحد للأهلي طرابلس والأهلي بنغازي ضمن ذهاب الدور التمهيدي.

المباراة الأولى ينطلق الاستوديو التحليلي لها عند الساعة 5:00 مساءً عبر تردد «Wtv2»، وسيكون المعلق متواجدًأ في غرفة الكنترول، وسيستمر بث المباراة إلى نهايتها عبر تردد «Wtv2».

استديو تحليلي للفقرات التحكيمية عقب نهاية المباريات
بعد انطلاق المباراة الأولى عبر تردد «Wtv2»، سينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة الثانية عبر تردد «Wtv» عند الساعة 6:30 مساءً، وسيصل صوت المعلق من أرضية الملعب، وبعدها سيستمر بث الاستوديو التحليلي بشكل طبيعي على تردد «Wtv» والتحليل على المباراتين كما جرت العادة.

ينتهي الاستديو بفقرة «VAR STOUDIO» للتحليل على الحالات التحكيمية في المباراتين، ستبث بعد انتهاء فقرة التحليل الأخيرة للمباراتين عبر تردد «Wtv»، وسيكون زمنها (15-20 دقيقة).

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر

تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر
جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون

جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»

وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى
الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج

الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال ...
«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع
حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي

حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
محمد بن دله يحرز المركز 101 في بطولة العالم للرماية بالمسدس
محمد بن دله يحرز المركز 101 في بطولة العالم للرماية بالمسدس
الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا
الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في ...
شاب ليبي يفوز بمسابقة عالمية نظمها اليوتيوبر الشهير «MrBeast»
شاب ليبي يفوز بمسابقة عالمية نظمها اليوتيوبر الشهير «MrBeast»
منتخب الطائرة الليبي يحقق نتائج متوازنة وديا في المغرب قبل بطولة أفريقيا بمصر
منتخب الطائرة الليبي يحقق نتائج متوازنة وديا في المغرب قبل بطولة ...
مصراتة تحتضن نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 و17 عاما
مصراتة تحتضن نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 و17 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس العالم للشطرنج
الحصادي يتحدى الصعاب ويتعادل مع بطل أوروبا في ثاني جولات كأس......
شاهد.. لحظة صمت في الدقيقة 111 لخروج كريستيانو محمولا على عربة وهو يبكي
شاهد.. لحظة صمت في الدقيقة 111 لخروج كريستيانو محمولا على ......
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة ......
الليبي يزن يفقد مباراته في أفريقية الملاكمة بصعوبة.. ورئيس البعثة: نجهز لنواة قوية مستقبلاً
الليبي يزن يفقد مباراته في أفريقية الملاكمة بصعوبة.. ورئيس ......
كعبور يطالب بإنشاء محكمة رياضية في ليبيا
كعبور يطالب بإنشاء محكمة رياضية في ليبيا...
المزيد
قناة «Wtv» تبث مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري عبر استديو تحليلي موسع.. الأحد
قناة «Wtv» تبث مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري عبر ......
الأهلي طرابلس يستعيد نجمه الدولي مؤيد اللافي بعد مشوار احترافي طويل (صور)
الأهلي طرابلس يستعيد نجمه الدولي مؤيد اللافي بعد مشوار ......
شاهد.. البطل عبد الفتاح يوجه رسالة شكر لليبيين بعد التتويج العالمي في أميركا (صور)
شاهد.. البطل عبد الفتاح يوجه رسالة شكر لليبيين بعد التتويج ......
مصراتة تحتضن نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 و17 عاما
مصراتة تحتضن نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 و17 عاما...
منتخب الطائرة الليبي يحقق نتائج متوازنة وديا في المغرب قبل بطولة أفريقيا بمصر
منتخب الطائرة الليبي يحقق نتائج متوازنة وديا في المغرب قبل ......
المزيد