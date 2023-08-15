اتحاد الطائرة يعلن استضافة ليبيا لبطولة أفريقيا للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن الاتحاد الليبي للكرة الطائرة استضافة ليبيا لبطولة أفريقيا للناشئين للكرة الطائرة مطلع نوفمبر 2023.

كما أعلن الاتحاد موعد انطلاق بطولة ليبيا للناشئين الأشبال في العشرين من أغسطس الجاري بمدينة مصراتة.

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أُسدل الستار بقاعة الألعاب الرياضية في زوارة على نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما.

وتُوج الاتحاد المصراتي بكأس وذهبية البطولة، بعد فوزه في المباراة النهائية على الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقدم الهلال في نتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين 26-24، وبقية الأشواط للاتحاد المصراتي (25-23، 25-23، 25-19).

يشار إلى أن الجزيرة تُوج منذ أيام ببطولة دوري الكرة الطائرة تحت 21 عاما.