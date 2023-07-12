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المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 12 يوليو 2023, 09:52 مساء
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية
المنتخب الوطني للكرة الطائرة قبل مواجهة نظيره القطري بدورة الألعاب العربية اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 (الإنترنت: حساب اللجنة الأولمبية على فيسبوك)
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تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة إلى المباراة النهائية بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا في الجزائر.

تفوق ليبي على قطر
وضمن المنتخب الوطني التأهل إلى نهائي منافسات الكرة الطائرة بعدما تغلب على نظيره القطري في نصف النهائي بنتيجة 3 – صفر.

جاءت نتيجة الأشواط لصالح المنتخب الوطني للكرة الطائرة 25-21 و25-17 و25-17، لتحجز بذلك طائرة ليبيا مكانا لها في نهائي دورة الألعاب العربية.

وسيلتقي منتخب الوطني للكرة الطائرة في المباراة النهائية مع المنتخب الجزائري على ذهبية الدورة الألعاب العربية.

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وهذا هو رابع انتصار للمنتخب الوطني في هذه دورة الألعاب العربية، حيث فاز على المنتخب القطري مرتين والمنتخب الفلسطيني والمنتخب الأردني، مقابل خسارة واحدة أمام الجزائر في الدور الأول.

يشار إلى أن منافسات الكرة الطائرة بدورة الألعاب العربية شهدت مشاركة خمسة منتخبات فقط تنافست فيما بينها من نصف دوري وجاء ترتيبها على النحو الآتي: الجزائر 12 نقطة، ليبيا 9، قطر 6، الأردن 3، فلسطين دون نقاط.

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