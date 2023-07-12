طائرة ليبيا تلتقي قطر في نصف نهائي الألعاب العربية بالجزائر.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقام، اليوم الأربعاء، بالجزائر مباراتا الدور نصف نهائي لبطولة الكرة الطائرة بدورة الألعاب العربية، أولى المباريات ستجمع الجزائر متصدر المرحلة الأولى بـ12 نقطة مع الأردن رابع الترتيب بـ3 نقاط.

أما المباراة الثانية فتجمع ليبيا ثاني الترتيب بـ9 نقاط مع قطر ثالث الترتيب بـ6 نقاط.

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ويلتقي الجمعة الخاسران في مباراة تحديد الترتيب الثالث، والميدالية البرونزية، يعقبها مباراة التتويج بذهبية الدورة.

يشار إلى أن بطولة الكرة الطائرة بدورة الألعاب العربية شهدت مشاركة خمسة فرق فقط تنافست فيما بينها من نصف دوري وجاء ترتيبها على النحو الآتي: الجزائر 12 نقطة، ليبيا 9، قطر 6، الأردن 3، فلسطين دون نقاط.