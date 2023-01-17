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بعد انتهاء مهلة الترشح.. الأهلي طرابلس والسويحلي ممثلا ليبيا بالبطولة العربية للطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 17 يناير 2023, 05:35 مساء
بعد انتهاء مهلة الترشح.. الأهلي طرابلس والسويحلي ممثلا ليبيا بالبطولة العربية للطائرة
لاعبو فريق الأهلي طرابلس لكرة الطائرة. (أرشيفية: صفحة النادي الأهلي طرابلس بفيسبوك)
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سيشارك فريقا الأهلي طرابلس والسويحلي، ممثلا ليبيا في البطولة العربية لكرة الطائرة والتي ستقام في القاهرة في الفترة ما بين 18 فبراير وحتى الثاني من مارس 2023.

وأوضح المدير الداخلي للاتحاد العربي لكرة الطائرة، ماجد عبدالله، انتهاء مهلة الترشح للمشاركة في بطولة الأندية العربية والتي حددها الاتحاد المصري لكرة الطائرة، قبل أن يعلن الاتحاد انتهاءها، واعتماد مشاركة 16 فريقًا، وفق ما نشرته جريدة الطائرة العربية.

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وأضاف مالك عبدالله: «مصر ستحتضن البطولة الأبرز على مستوى البطولات العربية؛ إذ تعد الأقوى فنيا، نظرا لوجود نخبة من أبطال الدول العربية، مدعومين بمحترفيهم الأجانب، إذ سيكون الصراع كبيرًا على اللقب».

وأكمل: «الاتحاد العربي لكرة الطائرة يتابع مع نظيره المصري يوميًا مستجدات واستعدادات مصر لتنظيم البطولة، نثق في قدرة مصر على التنظيم، وإخراج البطولة بأفضل صورة».

الـ16 فريقا المشاركون:
يشارك من ليبيا: الأهلي طرابلس والسويحلي
ويشارك من مصر: الأهلي والزمالك
ويشارك من قطر: الوكرة والأهلي القطري
ويشارك من الكويت: كاظمة والكويت
ويشارك من فلسطين: القوات والصداقة
ويشارك من اليمن: الميناء وجيبل
ويشارك من البحرين: النصر
ويشارك من الإمارات: بني ياس
ويشارك من العراق: مصافي الشمال
ويشارك من عمان: السيب

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