الأهلي بنغازي يهزم المروج في دوري الطائرة الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الأهلي بنغازي الفوز، اليوم الأربعاء، على ضيفه المروج ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة الطائرة.

وحصد الأهلي أشواط المباراة الثلاث، والتي أقيمت بقاعة مجمع سليمان الضراط، إذ أنهى الشوط الأول لصالحه بتسجيله 25 نقطة مقابل 16 فقط للمروج.

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