الأهلي بنغازي يهزم المروج في دوري الطائرة الليبي...

حقق الأهلي بنغازي الفوز، اليوم الأربعاء، على ضيفه المروج ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة الطائرة.
وحصد الأهلي أشواط المباراة الثلاث، والتي أقيمت بقاعة مجمع سليمان الضراط، إذ أنهى الشوط الأول لصالحه بتسجيله 25 نقطة مقابل 16 فقط للمروج.
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الفوز بالشوط الثاني والثالث
وفي الشوط الثاني سجل الأهلي بنغازي 25 نقطة أيضا، مقابل 19 نقطة للمروج، بينما أنهى الشوط الثالث لصالحه بـ25 نقطة مقابل 20 للمروج، ليحصد الفوز في المباراة.
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