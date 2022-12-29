الأهلي بنغازي يهزم النصر في دوري الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق الأهلي بنغازي الفوز أمس الأربعاء على النصر ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة الطائرة، في المباراة التي جمعت بينهما بمجمع سليمان الضراط.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد للنصر، إذ أنهى الأهلي بنغازي الشوط الأول 25/23، وأنهى الشوط الثاني 25/20.

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صحوة متأخرة

واستفاق النصر في الشوط الثالث وخطفه لصالحه بفارق نقطتين 26/24، لكن الأهلي بنغازي حسم الشوط الرابع لصحاله 25/23، ليخطف الفوز في قمة بنغازي.

وأدار المباراة الحكمان وائل أبوشعالة حكم أول، والدولي حسين التركي حكما ثانيا، وسجلها علي الأوجلي.