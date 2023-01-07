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فوز طائرة النصر والسويحلي والأهلي طرابلس في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 07 يناير 2023, 08:55 مساء
فوز طائرة النصر والسويحلي والأهلي طرابلس في الدوري الليبي
من مباراة الأهلي طرابلس وأساريا بدوري الكرة الطائرة، القاعة الكبرى بطرابلس، 7 يناير 2023. (صفحة الأهلي طرابلس بفيسبوك)
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جرت اليوم السبت ثلاث مباريات في الدوري الليبي للكرة الطائرة، وحققت فيها أندية الأهلي طرابلس والنصر والسويحلي الفوز، في آخر مباريات دور المجموعات من مرحلة الإياب.

انتهت مباراة الأهلي طرابلس وأساريا بفوز الأهلي بثلاثة أشواط دون رد، 25/ 23 ، 25 /20 ، 25/ 13، في اللقاء الذي جمع بينهما بالقاعة الكبرى بطرابلس، وأدار المباراة الحكمان عبدالسلام البكراوي وإسماعيل الكيلاني.

السويحلي يتفوق على البشائر
وبقاعة مصراته للألعاب الرياضية، حقق السويحلي التفوق على البشائر في ثالث مبارياته بمرحلة الإياب، بثلاثة أشواط لشوط واحد، كانت نتائجها: 21/ 25 ، 25/ 19، 25 /19 ، 25 /23، وأدار المباراة الحكمان عبدالسلام الرفاعي، وعبد الحكيم رمضان.

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وفي ثالث اللقاءات، هزم النصر نظيره المروج، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، إذ تفوق في المباراة بثلاثة أشواط دون رد، 25 /9 ، 25/ 18 ، 25 / 9، وأدار المباراة الحكمان وائل بوشعالة، وسعد المسلاتي.

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